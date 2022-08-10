Полиция ищет пострадавших, которых кинула элитная турфирма в ХМАО

11 августа 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Жертвами фирмы стали несколько десятков туристов, отдых которых так и не состоялся Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция Сургута ищет клиентов, которые стали жертвами турагентства Carefree Concierge Service предпринимателей Ильи и Ираиды Пановых. Фирма специализируется на организации индивидуальных путешествий. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Расследуется уголовное дело в отношении руководства туристической фирмы „КарефрииКонсьержСервис“ (Пановой (Кузьминых) Ираиды Сергеевны, Панова Ильи Александровича), в результате незаконных действий которых причинен ущерб неустановленному количеству граждан. Всех пострадавших от действий турагентства просим обратиться с заявлением и подтверждающими документами в СУ УМВД России по городу Сургуту», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что клиенты турфирмы Carefree Concierge Service заплатили за отдых, но он так и не состоялся. Жертвами стали несколько десятков человек, а общий ущерб оценивается в миллионы рублей. В разговоре с корреспондентом агентства Панов подтверждал факт проблемы, назвав ее финансовой ошибкой.

Полиция Сургута ищет клиентов, которые стали жертвами турагентства Carefree Concierge Service предпринимателей Ильи и Ираиды Пановых. Фирма специализируется на организации индивидуальных путешествий. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО. «Расследуется уголовное дело в отношении руководства туристической фирмы „КарефрииКонсьержСервис“ (Пановой (Кузьминых) Ираиды Сергеевны, Панова Ильи Александровича), в результате незаконных действий которых причинен ущерб неустановленному количеству граждан. Всех пострадавших от действий турагентства просим обратиться с заявлением и подтверждающими документами в СУ УМВД России по городу Сургуту», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что клиенты турфирмы Carefree Concierge Service заплатили за отдых, но он так и не состоялся. Жертвами стали несколько десятков человек, а общий ущерб оценивается в миллионы рублей. В разговоре с корреспондентом агентства Панов подтверждал факт проблемы, назвав ее финансовой ошибкой.