31 августа 2022

Коммунальщики Сургута судятся с пенсионеркой из-за 15 тысяч рублей

Управляющая компания Сургута ДЭЗ ЦЖР судится с пенсионеркой из-за 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, защита, обвинение, зал суда, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Коммунальщики два года не могут доказать, что пенсионерка должна им деньги Фото:

Пенсионерка из Сургута два года пытается доказать в суде, что ей не за что платить 15 тысяч рублей управляющей компании, которые с нее требуют коммунальщики. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка на условиях анонимности.

«Я отказалась платить деньги за содержание жилфонда, потому что управляющая компания ДЭЗ ЦЖР не выполняла каких-либо работ по содержанию дома. Они из-за этого подали на меня в суд и вот уже два года пытаются доказать, что я должна им деньги. Долг с 15 тысяч рублей вырос уже до 55. Но доказать мою вину представители управляющей компании не могут, потому что у них нет актов выполненных работ. Есть только липовые документы какие-то», — сообщил собеседник.

Судебные тяжбы с пенсионеркой ДЭЗ ЦЖР, которая сейчас является банкротом, начала еще в 2020 году. С тех пору уже поменялось три судьи и прошло несколько апелляций, но дело так и не сдвинулось. «Я не собираюсь мириться с таким положением дел и платить не буду, а если меня обяжут платить, то буду жаловаться в вышестоящие инстанции», — добавил собеседник. Связаться с представителями управляющей компании ДЭЗ ЦЖР не удалось. По указанным на сайте телефонам никто не ответил. В их адрес направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран из ХМАО пятый год судится за выплаты ко Дню Победы. Жителю Нижневартовска Николаю Химичу отказали в выдаче ветеранских выплат, и он обратился в суд.

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Пенсионерка из Сургута два года пытается доказать в суде, что ей не за что платить 15 тысяч рублей управляющей компании, которые с нее требуют коммунальщики. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка на условиях анонимности. «Я отказалась платить деньги за содержание жилфонда, потому что управляющая компания ДЭЗ ЦЖР не выполняла каких-либо работ по содержанию дома. Они из-за этого подали на меня в суд и вот уже два года пытаются доказать, что я должна им деньги. Долг с 15 тысяч рублей вырос уже до 55. Но доказать мою вину представители управляющей компании не могут, потому что у них нет актов выполненных работ. Есть только липовые документы какие-то», — сообщил собеседник. Судебные тяжбы с пенсионеркой ДЭЗ ЦЖР, которая сейчас является банкротом, начала еще в 2020 году. С тех пору уже поменялось три судьи и прошло несколько апелляций, но дело так и не сдвинулось. «Я не собираюсь мириться с таким положением дел и платить не буду, а если меня обяжут платить, то буду жаловаться в вышестоящие инстанции», — добавил собеседник. Связаться с представителями управляющей компании ДЭЗ ЦЖР не удалось. По указанным на сайте телефонам никто не ответил. В их адрес направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран из ХМАО пятый год судится за выплаты ко Дню Победы. Жителю Нижневартовска Николаю Химичу отказали в выдаче ветеранских выплат, и он обратился в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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