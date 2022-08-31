Коммунальщики Сургута судятся с пенсионеркой из-за 15 тысяч рублей

Управляющая компания Сургута ДЭЗ ЦЖР судится с пенсионеркой из-за 15 тысяч рублей

01 сентября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Коммунальщики два года не могут доказать, что пенсионерка должна им деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Сургута два года пытается доказать в суде, что ей не за что платить 15 тысяч рублей управляющей компании, которые с нее требуют коммунальщики. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка на условиях анонимности. «Я отказалась платить деньги за содержание жилфонда, потому что управляющая компания ДЭЗ ЦЖР не выполняла каких-либо работ по содержанию дома. Они из-за этого подали на меня в суд и вот уже два года пытаются доказать, что я должна им деньги. Долг с 15 тысяч рублей вырос уже до 55. Но доказать мою вину представители управляющей компании не могут, потому что у них нет актов выполненных работ. Есть только липовые документы какие-то», — сообщил собеседник. Судебные тяжбы с пенсионеркой ДЭЗ ЦЖР, которая сейчас является банкротом, начала еще в 2020 году. С тех пору уже поменялось три судьи и прошло несколько апелляций, но дело так и не сдвинулось. «Я не собираюсь мириться с таким положением дел и платить не буду, а если меня обяжут платить, то буду жаловаться в вышестоящие инстанции», — добавил собеседник. Связаться с представителями управляющей компании ДЭЗ ЦЖР не удалось. По указанным на сайте телефонам никто не ответил. В их адрес направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран из ХМАО пятый год судится за выплаты ко Дню Победы. Жителю Нижневартовска Николаю Химичу отказали в выдаче ветеранских выплат, и он обратился в суд.

Пенсионерка из Сургута два года пытается доказать в суде, что ей не за что платить 15 тысяч рублей управляющей компании, которые с нее требуют коммунальщики. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка на условиях анонимности. «Я отказалась платить деньги за содержание жилфонда, потому что управляющая компания ДЭЗ ЦЖР не выполняла каких-либо работ по содержанию дома. Они из-за этого подали на меня в суд и вот уже два года пытаются доказать, что я должна им деньги. Долг с 15 тысяч рублей вырос уже до 55. Но доказать мою вину представители управляющей компании не могут, потому что у них нет актов выполненных работ. Есть только липовые документы какие-то», — сообщил собеседник. Судебные тяжбы с пенсионеркой ДЭЗ ЦЖР, которая сейчас является банкротом, начала еще в 2020 году. С тех пору уже поменялось три судьи и прошло несколько апелляций, но дело так и не сдвинулось. «Я не собираюсь мириться с таким положением дел и платить не буду, а если меня обяжут платить, то буду жаловаться в вышестоящие инстанции», — добавил собеседник. Связаться с представителями управляющей компании ДЭЗ ЦЖР не удалось. По указанным на сайте телефонам никто не ответил. В их адрес направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран из ХМАО пятый год судится за выплаты ко Дню Победы. Жителю Нижневартовска Николаю Химичу отказали в выдаче ветеранских выплат, и он обратился в суд.