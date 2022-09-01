Источник раскрыл подробности ДТП в Березниках

В Пермском крае вечером 1 сентября иномарка сбила двух пешеходов. По информации источника URA.RU, близкого к правоохранительным органам, оба сбитых перебегали дорогу в неположенном месте и были в состоянии алкогольного опьянения.
«Авария произошла вечером 1 сентября. Двое пешеходов перебегали дорогу в неположенном месте, когда их сбила иномарка. Оба были сильно пьяные. На место приезжала карета скорой помощи, но после осмотра отпустила пострадавших, потому что сильных повреждений у них не было», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, во время ДТП видимость на дороге была практически нулевая: шел дождь, а фонари на столбах освещения не были включены. По мнению собеседника, водитель иномарки просто не заметил двух человек. В пресс-службе краевого ГИБДД URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее ДТП.
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