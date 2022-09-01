01 сентября 2022

Жена челябинского губернатора открыла конкурс красоты для особых женщин. Фото, видео

Жена челябинского губернатора Текслера открыла конкурс для женщин-инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер, конкурс Рожденная побеждать. Челябинск
Ирина Текслер пожелала участницам положительных эмоций от конкурса Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 2 сентября открыла конкурс красоты «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие женщины с ограниченными возможностями здоровья. Открытие конкурса прошло в отеле «Radisson Blu», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Девушки целую неделю будут проходить разные программы и покажут свои творческие сильные стороны. Они сплотятся. Эта маленькая жизнь в течение недели совершенно не похожа на обычные будни. Это поможет им зарядиться энергией», — рассказала журналистом Ирина Текслер.

В этом году география конкурса расширилась. В Челябинск приехали участницы из Ленинградской, Свердловской, Саратовской и Воронежской областей, Хабаровского и Красноярского краев, из Санкт-Петербурга и Мордовии, а также Республики Беларусь. Также ряды участниц пополнила женщина из Донецкой народной республики.

Проект «Рожденная побеждать» проходит с 2017 года. Впервые Ирина Текслер посетила мероприятие в 2019 году, где вошла в состав судейской коллегии. В этом году финал конкурса состоится 9 сентября. Каждая из участниц получит свою награду в соответствующей номинации.

Конкурс. Челябинск
На открытии конкурса выступил военный оркестр
Фото:
Конкурс. Челябинск
Для участниц выступили творческие коллективы
Фото:
Конкурс. Челябинск
Участие в конкурсе приняла жительница ДНР Михайлова Ю.В., депутат Народного Совета ДНР 2 созыва и общественный деятель (слева)
Фото:
Конкурс. Челябинск
Финал конкурса пройдет 9 сентября
Фото:

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 2 сентября открыла конкурс красоты «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие женщины с ограниченными возможностями здоровья. Открытие конкурса прошло в отеле «Radisson Blu», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Девушки целую неделю будут проходить разные программы и покажут свои творческие сильные стороны. Они сплотятся. Эта маленькая жизнь в течение недели совершенно не похожа на обычные будни. Это поможет им зарядиться энергией», — рассказала журналистом Ирина Текслер. В этом году география конкурса расширилась. В Челябинск приехали участницы из Ленинградской, Свердловской, Саратовской и Воронежской областей, Хабаровского и Красноярского краев, из Санкт-Петербурга и Мордовии, а также Республики Беларусь. Также ряды участниц пополнила женщина из Донецкой народной республики. Проект «Рожденная побеждать» проходит с 2017 года. Впервые Ирина Текслер посетила мероприятие в 2019 году, где вошла в состав судейской коллегии. В этом году финал конкурса состоится 9 сентября. Каждая из участниц получит свою награду в соответствующей номинации.
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Ссылки по теме
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