Жена челябинского губернатора открыла конкурс красоты для особых женщин. Фото, видео

Жена челябинского губернатора Текслера открыла конкурс для женщин-инвалидов

02 сентября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер пожелала участницам положительных эмоций от конкурса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 2 сентября открыла конкурс красоты «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие женщины с ограниченными возможностями здоровья. Открытие конкурса прошло в отеле «Radisson Blu», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Девушки целую неделю будут проходить разные программы и покажут свои творческие сильные стороны. Они сплотятся. Эта маленькая жизнь в течение недели совершенно не похожа на обычные будни. Это поможет им зарядиться энергией», — рассказала журналистом Ирина Текслер. В этом году география конкурса расширилась. В Челябинск приехали участницы из Ленинградской, Свердловской, Саратовской и Воронежской областей, Хабаровского и Красноярского краев, из Санкт-Петербурга и Мордовии, а также Республики Беларусь. Также ряды участниц пополнила женщина из Донецкой народной республики. Проект «Рожденная побеждать» проходит с 2017 года. Впервые Ирина Текслер посетила мероприятие в 2019 году, где вошла в состав судейской коллегии. В этом году финал конкурса состоится 9 сентября. Каждая из участниц получит свою награду в соответствующей номинации. На открытии конкурса выступил военный оркестр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для участниц выступили творческие коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участие в конкурсе приняла жительница ДНР Михайлова Ю.В., депутат Народного Совета ДНР 2 созыва и общественный деятель (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Финал конкурса пройдет 9 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 2 сентября открыла конкурс красоты «Рожденная побеждать!», в котором принимают участие женщины с ограниченными возможностями здоровья. Открытие конкурса прошло в отеле «Radisson Blu», сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Девушки целую неделю будут проходить разные программы и покажут свои творческие сильные стороны. Они сплотятся. Эта маленькая жизнь в течение недели совершенно не похожа на обычные будни. Это поможет им зарядиться энергией», — рассказала журналистом Ирина Текслер. В этом году география конкурса расширилась. В Челябинск приехали участницы из Ленинградской, Свердловской, Саратовской и Воронежской областей, Хабаровского и Красноярского краев, из Санкт-Петербурга и Мордовии, а также Республики Беларусь. Также ряды участниц пополнила женщина из Донецкой народной республики. Проект «Рожденная побеждать» проходит с 2017 года. Впервые Ирина Текслер посетила мероприятие в 2019 году, где вошла в состав судейской коллегии. В этом году финал конкурса состоится 9 сентября. Каждая из участниц получит свою награду в соответствующей номинации.