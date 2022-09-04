В Питере пара устроила обнаженную фотосессию на фоне выставки, посвященной ВОВ

04 сентября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Посетители выставки продолжили фотосессию несмотря на замечания охранников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Молодая пара устроила незапланированную обнаженную фотосессию в cанкт-петербургской киностудии «Ленфильм» на фоне экспозиции творческой мастерской «Невский баталист», посвященной Великой Отечественной войне. Инцидент прокомментировала пресс-секретарь мастерской Маргарита Попова. «Посетители зашли на последний сеанс, других людей на панораме уже не было. Это увидел наш охранник по камерам наблюдения, подошел и сделал замечание. Люди на первый взгляд адекватные, но фотосессия прекратилась только после второго замечания, и охранник сопроводил их в сторону выхода. <…> Мы были обескуражены такой ситуацией», — рассказала Попова в интервью « Газете.ru ». Пресс-служба мастерской опубликовала в интернете видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент инцидента. В ролике видно, как девушка задрала юбку, позируя на фоне одной из композиций выставки, в то время, как молодой человек снимал происходящее на телефон. «Мы не знаем личность наших посетителей, не выясняли этого и не планировали. Пока мы ограничились только публикацией. Там не настолько ситуация криминальная, хотя [присутствует] явное неуважение к тематике нашего проекта. Важно, чтобы люди помнили о том, как они фотографируются, что они вообще делают. Посыл публикации у нас такой: думать нужно головой, когда находишься в серьезном пространстве», — прокомментировала публикацию представитель мастерской.

Молодая пара устроила незапланированную обнаженную фотосессию в cанкт-петербургской киностудии «Ленфильм» на фоне экспозиции творческой мастерской «Невский баталист», посвященной Великой Отечественной войне. Инцидент прокомментировала пресс-секретарь мастерской Маргарита Попова. «Посетители зашли на последний сеанс, других людей на панораме уже не было. Это увидел наш охранник по камерам наблюдения, подошел и сделал замечание. Люди на первый взгляд адекватные, но фотосессия прекратилась только после второго замечания, и охранник сопроводил их в сторону выхода. <…> Мы были обескуражены такой ситуацией», — рассказала Попова в интервью «Газете.ru». Пресс-служба мастерской опубликовала в интернете видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент инцидента. В ролике видно, как девушка задрала юбку, позируя на фоне одной из композиций выставки, в то время, как молодой человек снимал происходящее на телефон. «Мы не знаем личность наших посетителей, не выясняли этого и не планировали. Пока мы ограничились только публикацией. Там не настолько ситуация криминальная, хотя [присутствует] явное неуважение к тематике нашего проекта. Важно, чтобы люди помнили о том, как они фотографируются, что они вообще делают. Посыл публикации у нас такой: думать нужно головой, когда находишься в серьезном пространстве», — прокомментировала публикацию представитель мастерской.