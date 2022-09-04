Бизнесмен из ХМАО хранил в гараже тонны паленого виски, коньяка и водки. Видео

В Нефтеюганске полицейские конфисковали более 4000 литров контрафактного алкоголя

05 сентября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

На алкогольном складе бутлегеров нашли тонны спиртного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции ХМАО пресекли деятельность точки по хранению контрафактной алкогольной продукции в гараже и изъяли более 4 тысяч литров немаркированной продукции. Об этом URA.RU рассказали в официальном аккаунте югорской полиции в социальной сети «ВКонтакте». «Сотрудниками УЭБиПК окружного УМВД выявлен факт хранения контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере. В Нефтеюганске в гаражных боксах полицейские обнаружили партию с крепким алкоголем различных наименований, на котором отсутствовали акцизные марки. Всего — более 8600 бутылок. Среди них: водка, коньяк и виски. Изъяли более 4 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции», — сообщается в официальной публикации полицейских.



Подозреваемым оказался 57-летний индивидуальный предприниматель Нефтеюганска. Он незаконно приобрел алкогольные напитки на сумму более 2,6 миллиона рублей у не установленных пока лиц. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске, напротив торгового центра «Славянский двор», которым владеет группа компаний «Славтэк» бизнесмена Александра Петермана, снесли детскую площадку. Причина — антиалкогольный закон, вступивший в силу 1 сентября, который запрещает торговать спиртным, в том числе водкой, рядом с детскими городками.

Сотрудники полиции ХМАО пресекли деятельность точки по хранению контрафактной алкогольной продукции в гараже и изъяли более 4 тысяч литров немаркированной продукции. Об этом URA.RU рассказали в официальном аккаунте югорской полиции в социальной сети «ВКонтакте». «Сотрудниками УЭБиПК окружного УМВД выявлен факт хранения контрафактной алкогольной продукции в особо крупном размере. В Нефтеюганске в гаражных боксах полицейские обнаружили партию с крепким алкоголем различных наименований, на котором отсутствовали акцизные марки. Всего — более 8600 бутылок. Среди них: водка, коньяк и виски. Изъяли более 4 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции», — сообщается в официальной публикации полицейских. Подозреваемым оказался 57-летний индивидуальный предприниматель Нефтеюганска. Он незаконно приобрел алкогольные напитки на сумму более 2,6 миллиона рублей у не установленных пока лиц. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске, напротив торгового центра «Славянский двор», которым владеет группа компаний «Славтэк» бизнесмена Александра Петермана, снесли детскую площадку. Причина — антиалкогольный закон, вступивший в силу 1 сентября, который запрещает торговать спиртным, в том числе водкой, рядом с детскими городками.