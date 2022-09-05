В Госдуме нашли способ избежать взрывов газа в домах

В Госдуме предложили увеличить стоимость ЖКУ для борьбы со взрывами газа

06 сентября 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

В многоквартирных домах появятся газоанализаторы, сигнализирующие об утечках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во всех квартирах в газифицированных домах планируют установить датчики утечки газа — в тарифы ЖКУ для граждан включат стоимость и установку таких приборов, их обслуживание, а также поверку оборудования. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. «В случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы — их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют о ЧП», — рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Согласно законопроекту, стоимость и установка датчиков будут включены в тарифы ЖКУ. «Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома», — уточнила парламентарий. Ранее с подобной инициативой выступал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа, чтобы избежать взрывов в жилых домах. В России регулярно случаются взрывы газа в квартирах. Одна из последних трагедий произошла в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Тогда семь человек были ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.

Во всех квартирах в газифицированных домах планируют установить датчики утечки газа — в тарифы ЖКУ для граждан включат стоимость и установку таких приборов, их обслуживание, а также поверку оборудования. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. «В случае принятия документа во всех газифицированных квартирах появятся такие приборы — их будут устанавливать в рамках очереди. При утечках газоанализаторы автоматически отключают голубое топливо или громко сигнализируют о ЧП», — рассказала «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Согласно законопроекту, стоимость и установка датчиков будут включены в тарифы ЖКУ. «Установку приборов, их обслуживание и контроль за другим газовым оборудованием планируют возложить на газораспределительные компании, поставляющие топливо в дома», — уточнила парламентарий. Ранее с подобной инициативой выступал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа, чтобы избежать взрывов в жилых домах. В России регулярно случаются взрывы газа в квартирах. Одна из последних трагедий произошла в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Раменском. Тогда семь человек были ранены, одни погиб в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.