Гендиректора компании в ЯНАО накажут за невыплату зарплаты

Гендиректора компании ООО "Спектр" в Ноябрьске накажут за невыплату зарплаты

Работнику не выплачивали зарплату на протяжении 5 месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор коммерческой компании ООО «Спектр» в Ноябрьске (ЯНАО) предстанет перед судом за умышленную неуплату зарплаты сотруднику. По информации окружного СУ СКР, работнику фирмы не платили деньги на протяжении пяти месяцев.

«По данным следствия, в 2022 году в городе Ноябрьске генеральный директор коммерческой организации, имея для этого реальную финансовую возможность, умышленно, из корыстной заинтересованности полностью не выплачивала с января по май заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику. На период увольнения потерпевшего ему также не был произведен полный расчет, в общей сумме свыше 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что благодаря работе следователей работнику компании возместили ущерб в полном размере. Глава компании обвиняется по части 1 статье 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Ранее сообщалось, что нефтегазовая компания не платила десяткам сотрудников в ЯНАО. Общая задолженность составила более 4 миллионов рублей.