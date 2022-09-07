07 сентября 2022

Свердловчане раскрыли места, где можно собрать ведро грибов за два часа

Жители Свердловской области обнаружили обилие красных подосиновиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа пермского края, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Несмотря на завершение грибного сезона, в области еще остаются места, где грибов можно набрать ведрами Фото:

Свердловчане сообщают, что в области появилось множество красных подосиновиков, которые в народе именуют «красноголовиками». Собранным урожаем хвастаются подписчики группы «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «ВКонтакте».

«Сезон грибов в Нижней Салде в самом разгаре. Говорят, за пару часов в лесу можно собрать ведро красноголовиков», — делится один из подписчиков. В качестве доказательства он прилагает фотографию результатов «грибной охоты».

Ранее жители Свердловской области пожаловались, что в регионе стало трудно найти грибы. Из-за этого некоторые уезжали в Пермский край, где удавалось насобирать 140 литров лисичек. При этом один из жителей Краснотурьинска в конце июля нашел в лесу гриб с буквой Z.

Фото:

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Свердловчане сообщают, что в области появилось множество красных подосиновиков, которые в народе именуют «красноголовиками». Собранным урожаем хвастаются подписчики группы «„Городской вестник“ Нижняя Салда, Верхняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». «Сезон грибов в Нижней Салде в самом разгаре. Говорят, за пару часов в лесу можно собрать ведро красноголовиков», — делится один из подписчиков. В качестве доказательства он прилагает фотографию результатов «грибной охоты». Ранее жители Свердловской области пожаловались, что в регионе стало трудно найти грибы. Из-за этого некоторые уезжали в Пермский край, где удавалось насобирать 140 литров лисичек. При этом один из жителей Краснотурьинска в конце июля нашел в лесу гриб с буквой Z.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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