Мэрия Перми увеличивает плату за жилье

Проект с новыми тарифами пока проходит антикоррупционную экспертизу Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Пермяки, живущие в многоквартирных домах, с февраля 2023 года начнут платить за содержание недвижимости больше. Изменения отражены в проекте постановления мэрии «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в городе Перми». Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, основные изменения коснутся домов с лифтами и газовыми плитами.

Если сейчас содержание газового оборудования обходится жильцам всех домов в 52 копейки за квадратный метр жилой площади, то с февраля предполагается разбивка платы за разные виды «газовых» работ. Кроме того, стоимость будет зависеть от этажности дома. Жители пятиэтажки будут теперь платить 1 рубль 25 копеек. Меньше заплатят жители высоток, больше — обитатели домов ниже трех этажей.

Что касается лифтов, то здесь также плата за разные виды работ разбита теперь по пунктам. Но в целом получается, что жители высоток будут платить за обслуживание оборудования уже не 2,27 рубля с квадратного метра, а от 4,11 до 4,44 рубля в зависимости от возраста дома.

Из новой версии документа исключен пункт «Вывоз снега, механизированная уборка снега» с придомовой территории. Как ранее пояснял начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов, решение о том, нужно ли вывозить снег из двора или нет, должны принять собственники квартир.

Проект постановления администрации города касается жильцов муниципального фонда и тех пермяков, которые не выбрали способ управления домами. Кроме того, изменения затронут тех, чьи управляющие организации будут ориентироваться на тарифы мэрии, не советуясь при этом с собственниками. Документ об изменении тарифов пока проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Она завершится 14 сентября.