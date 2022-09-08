Екатеринбурженка, 16 дней живущая на крыльце элитного ЖК, вместо туалета пользуется памперсами. Видео

09 сентября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Татьяна Долгушина не намерена сдаваться в борьбе за квартиру Фото: URA.Ru © URA.RU Татьяна Долгушина, которая после выселения из квартиры уже 16 дней живет на крыльце дома в элитном ЖК, вынуждена пользоваться памперсами и проситься к соседям в душ. Екатеринбурженка рассказала URA.RU, что намерена оставаться на улице даже под снегом, но продолжать борьбу за жилье. «Сейчас на улице холодно, поэтому часто захожу в подъезд, сижу или даже сплю там на стуле. Соседи относятся ко мне с сочувствием: приносят еду, пускают помыться или в туалет. Одна только возмутилась — мол, устроили здесь бомжатник», — рассказала Долгушина. Новость по теме Гражданка СССР* требует у губернатора Куйвашева помощи с жильем. Видео Ночью женщина спит на улице на диване, чтобы было теплее, укутывает ноги фольгой. Горожанка призналась, что иногда вынуждена пользоваться памперсами. Свою 93-летнюю маму, которая после выселения попала в больницу, она забрала и поселила на съемной квартире. За бабушкой ухаживает внучка. Сама же Татьяна намерена даже несмотря на наступившие холода «оставаться на боевом посту». «Я надеюсь, что не буду год здесь жить, надеюсь, что органы отреагируют на нарушение прав человека. Пока никто не хочет распутывать этот клубок коррупции», — говорит женщина. Ранее агентство писало, что Татьяна Долгушина является членом организации «Граждане СССР», которая признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России. Ее вместе с матерью по решению суда выселили из двухкомнатной квартиры дома № 66 на улице Московской за долги по ипотеке. Как объясняли в ФССП по Свердловской области, женщины не имеют имущественных прав на жилье. Сама Долгушина убеждена, что стала жертвой преступного сговора «черных риелторов с черными приставами и черными судьями». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Татьяна Долгушина, которая после выселения из квартиры уже 16 дней живет на крыльце дома в элитном ЖК, вынуждена пользоваться памперсами и проситься к соседям в душ. Екатеринбурженка рассказала URA.RU, что намерена оставаться на улице даже под снегом, но продолжать борьбу за жилье. «Сейчас на улице холодно, поэтому часто захожу в подъезд, сижу или даже сплю там на стуле. Соседи относятся ко мне с сочувствием: приносят еду, пускают помыться или в туалет. Одна только возмутилась — мол, устроили здесь бомжатник», — рассказала Долгушина. Ночью женщина спит на улице на диване, чтобы было теплее, укутывает ноги фольгой. Горожанка призналась, что иногда вынуждена пользоваться памперсами. Свою 93-летнюю маму, которая после выселения попала в больницу, она забрала и поселила на съемной квартире. За бабушкой ухаживает внучка. Сама же Татьяна намерена даже несмотря на наступившие холода «оставаться на боевом посту». «Я надеюсь, что не буду год здесь жить, надеюсь, что органы отреагируют на нарушение прав человека. Пока никто не хочет распутывать этот клубок коррупции», — говорит женщина. Ранее агентство писало, что Татьяна Долгушина является членом организации «Граждане СССР», которая признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России. Ее вместе с матерью по решению суда выселили из двухкомнатной квартиры дома № 66 на улице Московской за долги по ипотеке. Как объясняли в ФССП по Свердловской области, женщины не имеют имущественных прав на жилье. Сама Долгушина убеждена, что стала жертвой преступного сговора «черных риелторов с черными приставами и черными судьями».