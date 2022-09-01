Татьяна спит и принимает пищу прямо на улице Фото: URA.RU

Жительница Екатеринбурга Татьяна Долгушина, которую выселили из квартиры судебные приставы, намерена с наступлением холодов переехать жить в городскую или областную администрацию. Об этом URA.RU сообщила сама женщина, которая уже восемь дней ютится на крыльце элитного ЖК на улице Московской.

Корреспондент застал Татьяну Долгушину за написанием письма на имя губернатора Евгения Куйвашева. В нем женщина намерена описать ситуацию и попросить помощи. Горожанка вторую неделю живет под открытым небом возле дома № 66 на Московской. Там находится двухкомнатная квартира, из которой Долгушину, по ее уверению, выселили незаконно вместе с престарелой матерью.

«Мою квартиру захватила преступная группировка. Черные риелторы с черными приставами по черным решениям черных судей. Мне некуда идти жить! Если они не выкинут этих преступников, у меня один выход: либо идти в администрацию города жить, к главе [Алексею Орлову], либо в администрацию, правительство области. Это общественное место, значит я там поселюсь», — поделилась планами Долгушина.

В пресс-службе ФССП по Свердловской области пояснили, что выселенные женщины имущественных прав на квартиру не имеют и зарегистрированы по иному адресу. «Должнику неоднократно вручались судебным приставом-исполнителем требования об исполнении решения суда в добровольном порядке», — пояснили представители ведомства.

Как ранее сообщало URA.RU, Татьяна Долгушина является членом организации «Граждане СССР» (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Она продемонстрировала журналисту ряд документов, на которых вместо печати красуется красный отпечаток пальца. Горожанка объяснила, что это особый знак, который демонстрирует неоспоримость и весомость заверенной им информации.