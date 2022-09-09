Наина Ельцина рассказала о своей единственной встрече с Елизаветой II

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала очень горьким событием уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Заявление бывшей первой леди России опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале.
«Уход из жизни ее величества королевы Елизаветы II — для меня очень горькое событие. Впервые мы встретились с ней в Москве в очень трудное для новой России время. Шел 1994 год. Реформы проходили тяжело, коммунисты делали все, чтобы сорвать их, не останавливаясь даже перед вооруженным мятежом. Визит ее величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой», — сказала Наина Ельцина.
Экс-первая леди страны также отметила, что визит Елизаветы II продемонстрировал готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией. «Конечно, накануне визита я очень волновалась: все-таки прием в Кремле ее величества — особенное событие, требующее знания ритуала. Мы серьезно к нему готовились. Но я хорошо помню, что волнение и напряженность как-то сразу исчезли, когда мы оказались рядом с королевой», — подытожила она.
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».
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Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала очень горьким событием уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Заявление бывшей первой леди России опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале. «Уход из жизни ее величества королевы Елизаветы II — для меня очень горькое событие. Впервые мы встретились с ней в Москве в очень трудное для новой России время. Шел 1994 год. Реформы проходили тяжело, коммунисты делали все, чтобы сорвать их, не останавливаясь даже перед вооруженным мятежом. Визит ее величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой», — сказала Наина Ельцина. Экс-первая леди страны также отметила, что визит Елизаветы II продемонстрировал готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией. «Конечно, накануне визита я очень волновалась: все-таки прием в Кремле ее величества — особенное событие, требующее знания ритуала. Мы серьезно к нему готовились. Но я хорошо помню, что волнение и напряженность как-то сразу исчезли, когда мы оказались рядом с королевой», — подытожила она. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».