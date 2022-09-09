Наина Ельцина рассказала о своей единственной встрече с Елизаветой II

09 сентября 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Наина Ельцина назвала уход из жизни Елизаветы II очень горьким событием Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала очень горьким событием уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Заявление бывшей первой леди России опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале. «Уход из жизни ее величества королевы Елизаветы II — для меня очень горькое событие. Впервые мы встретились с ней в Москве в очень трудное для новой России время. Шел 1994 год. Реформы проходили тяжело, коммунисты делали все, чтобы сорвать их, не останавливаясь даже перед вооруженным мятежом. Визит ее величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой», — сказала Наина Ельцина. Экс-первая леди страны также отметила, что визит Елизаветы II продемонстрировал готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией. «Конечно, накануне визита я очень волновалась: все-таки прием в Кремле ее величества — особенное событие, требующее знания ритуала. Мы серьезно к нему готовились. Но я хорошо помню, что волнение и напряженность как-то сразу исчезли, когда мы оказались рядом с королевой», — подытожила она. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала очень горьким событием уход из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Заявление бывшей первой леди России опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале. «Уход из жизни ее величества королевы Елизаветы II — для меня очень горькое событие. Впервые мы встретились с ней в Москве в очень трудное для новой России время. Шел 1994 год. Реформы проходили тяжело, коммунисты делали все, чтобы сорвать их, не останавливаясь даже перед вооруженным мятежом. Визит ее величества королевы Елизаветы II в этой ситуации был для нас, для всей нашей страны, которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир, огромной поддержкой», — сказала Наина Ельцина. Экс-первая леди страны также отметила, что визит Елизаветы II продемонстрировал готовность Британии к равноправному взаимодействию с новой Россией. «Конечно, накануне визита я очень волновалась: все-таки прием в Кремле ее величества — особенное событие, требующее знания ритуала. Мы серьезно к нему готовились. Но я хорошо помню, что волнение и напряженность как-то сразу исчезли, когда мы оказались рядом с королевой», — подытожила она. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Это произошло спустя два дня после того, как монарх принимала нового премьер-министра Лиз Трасс. В связи с кончиной монарха в стране объявили национальный траур и спустили флаги. Ожидается, что похороны пройдут через 10 дней. С речью по случаю ухода королевы ранее выступила Трасс. По ее словам, смерть монарха символизирует «уход второй елизаветинской эпохи».