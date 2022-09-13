NYT: США и Великобритания разработали план контрнаступления для Украины

Военные специалисты США и Великобритании помогли украинским военным разработать план контрнаступления. Об этом сообщает New York Times.
«По словам американских официальных лиц, стратегия контрнаступления начала формироваться несколько месяцев назад в ходе серии напряженных разговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах против России», — заявлено в статье издания. Украинские и американские специалисты предрекали большие потери при проведении этой операции.
«В Киеве украинские и британские военные продолжили совместную работу по подготовке контрнаступления. Новый американский военный атташе генерал Гаррик Хармон начал проводить ежедневные встречи с высшими офицерами Украины», — цитирует New York Times одного из высокопоставленных американских чиновников.
Ранее телеканал 360 передавал, что, по мнению американских военных, Украина не сможет вернуть прежние границы. Специальная военная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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