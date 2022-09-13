В территориях Пермского края открывают ковидные отделения

Коронавирусное отделение вновь открыли в Лысьве Пермского края

14 сентября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В больницах вновь появляются «красные» зоны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Лысьве (Пермский край) власти открыли в местной больнице коронавирусное отделение. Это связано с ожидаемым ростом заболеваемости, пояснили в администрации города. «В Лысьве открыто ковидное отделение. На момент его открытия в Лысьвенском городском округе числился 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 10 из них — дети. По словам медиков, в осеннее время ожидается рост заболевания COVID-19», — сообщается на странице мэрии Лысьвенского в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как сообщало URA.RU, глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в Перми под COVID-19 перепрофилированы два стационара: больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть №1.

В Лысьве (Пермский край) власти открыли в местной больнице коронавирусное отделение. Это связано с ожидаемым ростом заболеваемости, пояснили в администрации города. «В Лысьве открыто ковидное отделение. На момент его открытия в Лысьвенском городском округе числился 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 10 из них — дети. По словам медиков, в осеннее время ожидается рост заболевания COVID-19», — сообщается на странице мэрии Лысьвенского в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как сообщало URA.RU, глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в Перми под COVID-19 перепрофилированы два стационара: больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть №1.