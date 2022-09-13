В территориях Пермского края открывают ковидные отделения

В Лысьве (Пермский край) власти открыли в местной больнице коронавирусное отделение. Это связано с ожидаемым ростом заболеваемости, пояснили в администрации города.
«В Лысьве открыто ковидное отделение. На момент его открытия в Лысьвенском городском округе числился 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 10 из них — дети. По словам медиков, в осеннее время ожидается рост заболевания COVID-19», — сообщается на странице мэрии Лысьвенского в соцсети «ВКонтакте».
Ранее, как сообщало URA.RU, глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в Перми под COVID-19 перепрофилированы два стационара: больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть №1.
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