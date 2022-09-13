13 сентября 2022

В территориях Пермского края открывают ковидные отделения

Коронавирусное отделение вновь открыли в Лысьве Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, covid, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, бактериологическая опасность
В больницах вновь появляются «красные» зоны Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Лысьве (Пермский край) власти открыли в местной больнице коронавирусное отделение. Это связано с ожидаемым ростом заболеваемости, пояснили в администрации города.

«В Лысьве открыто ковидное отделение. На момент его открытия в Лысьвенском городском округе числился 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 10 из них — дети. По словам медиков, в осеннее время ожидается рост заболевания COVID-19», — сообщается на странице мэрии Лысьвенского в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, как сообщало URA.RU, глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в Перми под COVID-19 перепрофилированы два стационара: больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть №1.

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В Лысьве (Пермский край) власти открыли в местной больнице коронавирусное отделение. Это связано с ожидаемым ростом заболеваемости, пояснили в администрации города. «В Лысьве открыто ковидное отделение. На момент его открытия в Лысьвенском городском округе числился 101 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 10 из них — дети. По словам медиков, в осеннее время ожидается рост заболевания COVID-19», — сообщается на странице мэрии Лысьвенского в соцсети «ВКонтакте». Ранее, как сообщало URA.RU, глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень говорила, что в Перми под COVID-19 перепрофилированы два стационара: больница в Орджоникидзевском районе и частично медсанчасть №1.
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© Служба новостей «URA.RU»
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