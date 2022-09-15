15 сентября 2022

В крупном ТЦ Екатеринбурга рушится пол. Фото

В ТЦ «Академический» в Екатеринбурге на полу отваливается плитка
© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди на вакцинацию в ТЦ Академический. Екатеринбург
ТЦ «Академический» открыли в 2016 году Фото:

В торговом центре «Академический» (располагается в одноименном районе, на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) серьезно потрескалась плитка на полу — причем сразу в нескольких местах. Внимание на это обратил один из посетителей, поделившийся фото с URA.RU.

Судя по ним, в одной из частей зала плитка откололась полностью. По предположению собеседника агентства, это может быть связано с проблемами в конструкции здания.

Оперативно дозвониться до администрации ТЦ корреспонденту не удалось. «Академический» открыли в 2016 году. Территория торговых площадей составляет более 30 тысяч квадратных метров. Кроме магазинов и кафе, в «Академическом» есть кинотеатр, фитнес-центр и активити-парк.

Фото:
Фото:
Фото:

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В торговом центре «Академический» (располагается в одноименном районе, на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) серьезно потрескалась плитка на полу — причем сразу в нескольких местах. Внимание на это обратил один из посетителей, поделившийся фото с URA.RU. Судя по ним, в одной из частей зала плитка откололась полностью. По предположению собеседника агентства, это может быть связано с проблемами в конструкции здания. Оперативно дозвониться до администрации ТЦ корреспонденту не удалось. «Академический» открыли в 2016 году. Территория торговых площадей составляет более 30 тысяч квадратных метров. Кроме магазинов и кафе, в «Академическом» есть кинотеатр, фитнес-центр и активити-парк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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