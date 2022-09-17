В Челябинске сгорела фура

В ликвидации огня приняли участие две единицы техники и восемь огнеборцев (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Троицком тракте в Челябинске 18 сентября произошло возгорание большегруза. На ликвидацию огня прибыли две единицы техники и восемь огнеборцев.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: Троицкий тракт 48б, возгорание грузового автомобиля. На ликвидации работало 2 единицы техники, 8 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Причину возгорания определят сотрудники отдела дознания.

Ранее стало известно о возгорании утеплителя в здании столовой в Металлургическом районе Челябинска. Для того, чтобы добраться до очага пожара, огнеборцам пришлось вскрывать обшивку здания.