17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Челябинске сгорела фура

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, огонь, огнеборец
В ликвидации огня приняли участие две единицы техники и восемь огнеборцев (фото из архива) Фото:

На Троицком тракте в Челябинске 18 сентября произошло возгорание большегруза. На ликвидацию огня прибыли две единицы техники и восемь огнеборцев.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: Троицкий тракт 48б, возгорание грузового автомобиля. На ликвидации работало 2 единицы техники, 8 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Причину возгорания определят сотрудники отдела дознания.

Ранее стало известно о возгорании утеплителя в здании столовой в Металлургическом районе Челябинска. Для того, чтобы добраться до очага пожара, огнеборцам пришлось вскрывать обшивку здания.

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На Троицком тракте в Челябинске 18 сентября произошло возгорание большегруза. На ликвидацию огня прибыли две единицы техники и восемь огнеборцев. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: Троицкий тракт 48б, возгорание грузового автомобиля. На ликвидации работало 2 единицы техники, 8 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Причину возгорания определят сотрудники отдела дознания. Ранее стало известно о возгорании утеплителя в здании столовой в Металлургическом районе Челябинска. Для того, чтобы добраться до очага пожара, огнеборцам пришлось вскрывать обшивку здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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