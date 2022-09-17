В Челябинске сгорела фура

На Троицком тракте в Челябинске 18 сентября произошло возгорание большегруза. На ликвидацию огня прибыли две единицы техники и восемь огнеборцев.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на вызов: Троицкий тракт 48б, возгорание грузового автомобиля. На ликвидации работало 2 единицы техники, 8 человек личного состава», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
По данным ведомства, пострадавших при пожаре нет. Причину возгорания определят сотрудники отдела дознания.
Ранее стало известно о возгорании утеплителя в здании столовой в Металлургическом районе Челябинска. Для того, чтобы добраться до очага пожара, огнеборцам пришлось вскрывать обшивку здания.
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