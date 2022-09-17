В тушении приняли участие 16 человек и 4 единицы техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Металлургическом районе Челябинска пожарным пришлось вскрыть обшивку отдельно стоящего здания столовой, чтобы добраться до горящего утеплителя. В тушении приняли участие 16 человек и четыре единицы техники.

«На улице 60-летия Октября 18 сентября произошло возгорание утеплителя под отделочными панелями отдельно стоящего здания. Предварительная причина — короткое замыкание внешнего кабеля. Площадь пожара составила 80 кв. м», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, возгорание ликвидировали четыре единицы техники и 16 человек. Пострадавших нет.