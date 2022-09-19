Депутата ЕП возмутили двойные стандарты Запада о конфликте на Украине и Нагорном Карабахе

19 сентября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос Фрагилис обвинил ЕС в двойных стандартах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз вводит санкции против России, но не Азербайджана. Поддерживает Украину, но не Армению. Об этом сообщает депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос Фрагилис, возмутившись двойными стандартами со стороны ЕС. «Мы видим, что ЕС поддерживает Украину, но не Армению. Санкции против России, но не против Азербайджана. Почему?»» — задается вопросом депутат в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Она пояснила, что США хочет видеть Армению мирной и процветающей страной. 13 сентября сообщалось, что Азербайджан атаковал Армению с воздуха. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала территория Нагорного Карабаха. Отношения между странами обострились в 2021 году. Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке, пишет RT. На границе с Арменией погибли 80 граждан Азербайджана, сообщает «Национальная служба новостей».

Евросоюз вводит санкции против России, но не Азербайджана. Поддерживает Украину, но не Армению. Об этом сообщает депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос Фрагилис, возмутившись двойными стандартами со стороны ЕС. «Мы видим, что ЕС поддерживает Украину, но не Армению. Санкции против России, но не против Азербайджана. Почему?»» — задается вопросом депутат в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Она пояснила, что США хочет видеть Армению мирной и процветающей страной. 13 сентября сообщалось, что Азербайджан атаковал Армению с воздуха. Армяно-азербайджанский конфликт длится с 1990-х годов. Причиной спора стала территория Нагорного Карабаха. Отношения между странами обострились в 2021 году. Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке, пишет RT. На границе с Арменией погибли 80 граждан Азербайджана, сообщает «Национальная служба новостей».