В Тюменской области почти двести управляющих компаний рискуют лишиться лицензий

Управляющие компании не смогут работать, если не продлят лицензию Фото: Alexandre Duret/Flickr

Более 180-ти управляющих компаний Тюменской области рискуют лишиться права на обслуживание многоквартирных домов. Причина заключается в скором окончании срока действия лицензий, сообщила URA.RU Государственная жилищная инспекция Тюменской области. В таком случае организация получает запрет на обслуживание домов.

«Управляющие организации, которые хотят сохранить право управления многоквартирными домами, должны подать заявления в Госжилинспекцию в период с 11 октября по 1 ноября 2022 года», — говорят чиновники. Для собственников жилья это грозит необходимостью срочно выбирать новую УК. Полный перечень этих фирм содержится в telegram-канале ведомства. Чиновники предупреждают о том, что продолжение деятельности несмотря на запрет может повлечь за собой внушительные штрафы: от 150 до 250 тыс. рублей для юридических лиц и от 50 до ста тысяч — для должностных.

На вопрос агентства о возможном переделе рынка источники из сферы ЖКХ ответили неоднозначно. По мнению руководителя одной из тюменских УК, нет ничего страшного в возможном отзыве лицензий: «В Тюмени более трехсот управляющих компаний, что для такого города является избытком. Некоторые компании оформляют лицензии, но не осуществляют управления домами по каким-либо причинам. Они вполне могут проигнорировать это предупреждение. Те компании, которые заинтересованы в своем бизнесе, обязательно позаботятся о своевременном продлении».

Один из руководителей другой компании считает наоборот. «Я вполне допускаю кардинальные изменения в сфере ЖКХ нашего города, потому что есть косвенные признаки. Раньше в городе, к примеру, были разные возчики твердого бытового мусора, а теперь только один. Вполне возможно, что может появиться и единая управляющая компания», — рассказал он.

Ранее URA.RU писало о рейдерском захвате ЖК «Легенда-Парк». Жители жилого комплекса жаловались на резкое ухудшение качества услуг после смены одной управляющей компании на другую.