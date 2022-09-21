Песков: категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации, определит правительство

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Категории определят в кратчайшие сроки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Категории россиян, которым дается отсрочка от мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка дается работникам организаций ОПК.

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Категории россиян, которым дается отсрочка от мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка дается работникам организаций ОПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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