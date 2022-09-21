Песков: категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации, определит правительство

Категории определят в кратчайшие сроки
новость из сюжетаМобилизация в России
Категории россиян, которым дается отсрочка от мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка дается работникам организаций ОПК.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews