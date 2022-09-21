Песков: категории, имеющие право на отсрочку от мобилизации, определит правительство

21 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Категории определят в кратчайшие сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Категории россиян, которым дается отсрочка от мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка дается работникам организаций ОПК.

Категории россиян, которым дается отсрочка от мобилизации, будут определены правительством в кратчайшие сроки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяется правительством РФ. Это будет определено правительством в кратчайшие сроки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, отсрочка дается работникам организаций ОПК.