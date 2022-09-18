В Нижневартовске достроили дорогу, которая избавит от пробок отдаленный район

19 сентября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Новая улица разгрузит трафик из Старого Вартовска Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска В Нижневартовске (ХМАО) завершено строительство второго этапа улицы Нововартовской. Эта магистраль стала дублером улицы Лопарева, соединяющей старую часть города с центром, и должна разгрузить трафик в этом районе. Об этом рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе мэрии Нижневартовска. «Подрядчик — ООО „ВОРТ“ — завершил строительство второго этапа улицы Нововартовской в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Новая дорога улучшит транспортную доступность Старого Вартовска. Масштабный проект удалось завершить в срок», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Официально Нововартовскую пока не открыли для общего пользования, приемка намечена на конец сентября. После ввода в эксплуатацию участка магистрали от улицы Салманова до поселка Энтузиастов жители города смогут не только попасть из Старого Вартовска в центр, но и напрямую в новые микрорайоны так называемой ипотечной долины. Раньше на объезд в час пик уходил почти час. Строительство улицы Нововартовской проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Преимущества модернизации существующих и строительства новых автомобильных дорог в рамках нацпроекта в комплексном и долгосрочном формате программы. Помимо повышенного уровня финансирования и соответственно создания качественной дорожной инфраструктуры, программа включает в себя подготовку новых кадров, актуализацию правовой базы, разработку и введение новых технологий строительства», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU сообщало о том, как мэрия Нижневартовска решает проблему пробок на улице Лопарева. Строительство третьего и четвертого этапа Нововартовской свяжет с центром поселок Магистраль, и окончательно закроет вопрос перегруженности трафика из Старого Вартовска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) завершено строительство второго этапа улицы Нововартовской. Эта магистраль стала дублером улицы Лопарева, соединяющей старую часть города с центром, и должна разгрузить трафик в этом районе. Об этом рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе мэрии Нижневартовска. «Подрядчик — ООО „ВОРТ“ — завершил строительство второго этапа улицы Нововартовской в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Новая дорога улучшит транспортную доступность Старого Вартовска. Масштабный проект удалось завершить в срок», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Официально Нововартовскую пока не открыли для общего пользования, приемка намечена на конец сентября. После ввода в эксплуатацию участка магистрали от улицы Салманова до поселка Энтузиастов жители города смогут не только попасть из Старого Вартовска в центр, но и напрямую в новые микрорайоны так называемой ипотечной долины. Раньше на объезд в час пик уходил почти час. Строительство улицы Нововартовской проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Преимущества модернизации существующих и строительства новых автомобильных дорог в рамках нацпроекта в комплексном и долгосрочном формате программы. Помимо повышенного уровня финансирования и соответственно создания качественной дорожной инфраструктуры, программа включает в себя подготовку новых кадров, актуализацию правовой базы, разработку и введение новых технологий строительства», — прокомментировал корреспонденту агентства эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее URA.RU сообщало о том, как мэрия Нижневартовска решает проблему пробок на улице Лопарева. Строительство третьего и четвертого этапа Нововартовской свяжет с центром поселок Магистраль, и окончательно закроет вопрос перегруженности трафика из Старого Вартовска.