21 сентября 2022

Власти рассказали, как тушат пожар, из-за которого Екатеринбург накрыло едким смогом

Спасатели пытаются потушить 40 гектаров пожара, из-за которого в Екатеринбурге появился смог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, брандспойт, огонь, тушение пожара, вода из шланга
Спасатели не могут потушить пожар на юге от Екатеринбурга Фото:

Спасатели используют бульдозеры и другую спецтехнику, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Специалисты Уральской авиалесоохраны и лесничеств, сотрудники МЧС ликвидируют торфяной пожар площадью около 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что на месте работают спасатели на спецмашинах и бульдозерах.

Чтобы выяснить, какова площадь пожара, спасатели используют квадрокоптер. Пожар локализовали, но потушить его пока не удалось.

Екатеринбуржцы пожаловались на едкий запах гари утром 22 сентября. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.

Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Спасатели используют бульдозеры и другую спецтехнику, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Специалисты Уральской авиалесоохраны и лесничеств, сотрудники МЧС ликвидируют торфяной пожар площадью около 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что на месте работают спасатели на спецмашинах и бульдозерах. Чтобы выяснить, какова площадь пожара, спасатели используют квадрокоптер. Пожар локализовали, но потушить его пока не удалось. Екатеринбуржцы пожаловались на едкий запах гари утром 22 сентября. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...