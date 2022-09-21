Власти рассказали, как тушат пожар, из-за которого Екатеринбург накрыло едким смогом

Спасатели используют бульдозеры и другую спецтехнику, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Специалисты Уральской авиалесоохраны и лесничеств, сотрудники МЧС ликвидируют торфяной пожар площадью около 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что на месте работают спасатели на спецмашинах и бульдозерах.
Чтобы выяснить, какова площадь пожара, спасатели используют квадрокоптер. Пожар локализовали, но потушить его пока не удалось.
Екатеринбуржцы пожаловались на едкий запах гари утром 22 сентября. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.
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