Власти рассказали, как тушат пожар, из-за которого Екатеринбург накрыло едким смогом

Спасатели пытаются потушить 40 гектаров пожара, из-за которого в Екатеринбурге появился смог

22 сентября 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Спасатели не могут потушить пожар на юге от Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спасатели используют бульдозеры и другую спецтехнику, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Специалисты Уральской авиалесоохраны и лесничеств, сотрудники МЧС ликвидируют торфяной пожар площадью около 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что на месте работают спасатели на спецмашинах и бульдозерах. Чтобы выяснить, какова площадь пожара, спасатели используют квадрокоптер. Пожар локализовали, но потушить его пока не удалось. Екатеринбуржцы пожаловались на едкий запах гари утром 22 сентября. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели используют бульдозеры и другую спецтехнику, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Специалисты Уральской авиалесоохраны и лесничеств, сотрудники МЧС ликвидируют торфяной пожар площадью около 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга», — сообщили в ДИПе. Там отметили, что на месте работают спасатели на спецмашинах и бульдозерах. Чтобы выяснить, какова площадь пожара, спасатели используют квадрокоптер. Пожар локализовали, но потушить его пока не удалось. Екатеринбуржцы пожаловались на едкий запах гари утром 22 сентября. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково.