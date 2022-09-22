Кадыров недоволен, что его мнение проигнорировали при обмене пленными с Украиной

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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, азовсталь
Кадыров вспомнил, как его бойцы штурмовали «Азовсталь» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, объясняя, почему он недоволен обменом пленными с Украиной.

«Крайне недоволен вчерашним обменом. … Я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся… Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой», — написал в своем telegram-канале.

Кадыров заметил, что его мнение в данной ситуации проигнорировали: «Когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…».

Глава Чечни подчеркнул, что этот пост — его личное мнение, а главным незыблемым принципом для него остается — «любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним». Он также напомнил, что «те из нациков, кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели и слезно раскаялись в содеянном».

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Признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале, объясняя, почему он недоволен обменом пленными с Украиной. «Крайне недоволен вчерашним обменом. … Я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся… Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой», — написал в своем telegram-канале. Кадыров заметил, что его мнение в данной ситуации проигнорировали: «Когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…». Глава Чечни подчеркнул, что этот пост — его личное мнение, а главным незыблемым принципом для него остается — «любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним». Он также напомнил, что «те из нациков, кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели и слезно раскаялись в содеянном».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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