Экс-депутат Рады поблагодарил Запад за развал Украины

Экс-депутат Рады Илья Кива поблагодарил Запад за развал Украины

23 сентября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Запад и националисты развалили Украину, сказал Илья Кива Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за развала Украины Западом жители этой страны смогут воссоединиться с Россией. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «Как бы это парадоксально не звучало, но Запад и подконтрольные им украинские националисты, сделали больше, чем кто-либо для развала Украины и воссоединения украинского народа с Россией. [Президент Украины Владимир] Зеленский сыграл ключевую роль в процессе увеличении российских земель и получения новых ресурсов Российской Федерацией», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, Россия станет больше на 108 тысяч квадратных метров, укрепится, а значит будет сильнее. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стала демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожья, а также освободили ЛНР и часть территории ДНР. В этих регионах с 23 до 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ, напоминают «Дни.ру». Это событие станет кульминацией спецоперации по освобождению Донбасса, высказался ранее глава ДНР Денис Пушилин.

Из-за развала Украины Западом жители этой страны смогут воссоединиться с Россией. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Илья Кива. «Как бы это парадоксально не звучало, но Запад и подконтрольные им украинские националисты, сделали больше, чем кто-либо для развала Украины и воссоединения украинского народа с Россией. [Президент Украины Владимир] Зеленский сыграл ключевую роль в процессе увеличении российских земель и получения новых ресурсов Российской Федерацией», — написал Кива в своем telegram-канале. По его словам, Россия станет больше на 108 тысяч квадратных метров, укрепится, а значит будет сильнее. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стала демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и часть Запорожья, а также освободили ЛНР и часть территории ДНР. В этих регионах с 23 до 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ, напоминают «Дни.ру». Это событие станет кульминацией спецоперации по освобождению Донбасса, высказался ранее глава ДНР Денис Пушилин.