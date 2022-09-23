Пушилин объявил кульминацию операции по освобождению Донбасса

23 сентября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин объявил о ключевой части освобождения Донбасса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Проведение референдума по вхождению Донбасса в состав России — это кульминация спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. «Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому что это кульминация нашего общего, непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем, добились признания республики и вот он, третий шаг — объединение с Россией. Мы возвращаемся домой — это главный мотив наших дел и сражений», — сказал он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.

Проведение референдума по вхождению Донбасса в состав России — это кульминация спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, которое было опубликовано в его telegram-канале. «Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому что это кульминация нашего общего, непростого пути. Сначала мы стали независимым государством, затем, добились признания республики и вот он, третий шаг — объединение с Россией. Мы возвращаемся домой — это главный мотив наших дел и сражений», — сказал он. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.