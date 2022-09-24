24 сентября 2022

В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
В Херсоне обезврежены украинские диверсанты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно.

«По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов.

Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ.

Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.

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В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. «По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов. Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ. Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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