В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков

25 сентября 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

В Херсоне обезврежены украинские диверсанты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. «По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов. Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ. Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.

В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. «По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов. Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ. Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.