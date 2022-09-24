В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков

В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно.
«По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов.
Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ.
Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
В Херсонской области российские спецслужбы обезвредили группу украинских наводчиков, отслеживающих перемещения российских войск. Злоумышленники оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. «По заданию СБУ, егеря Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе собирали и передавали данные о передвижении российских военных», — цитирует сотрудника российских силовых структур РИА «Новости». Он добавил, что группой руководил замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов. Таранов собрал группу из двух егерей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении российских войск на территории. Данные затем передавались СБУ. Ранее в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах, передает RT. Теракты были направлены на срыв референдума о вхождении Херсонской области в состав России и запугивание местных жителей. ВСУ неоднократно обстреливали Херсон в связи с тем, что Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.