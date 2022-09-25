Бойцы оценили продукты быстрого приготовления из Магнитогорска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы батальона «Южный Урал» записали видео с продуктами из Магнитогорска (Челябинская область), которые отправляют подразделениям без полевых кухонь. Как URA.RU сообщил директор компании производителя Евгений Чепурин, поставка осуществлялась в рамках отправки гуманитарной помощи.

«Вкусняшка зашла. Пацаны, которые на дальнике находятся: у них, как у нас, нет полевой кухни. Им все это дело увозится. И их кормят этой вкусняшкой», — рассказал автор видео.

В ролике, которым URA.RU поделился Чепурин, автор демонстрирует коробки с кашами. Содержимое пакетов внутри — гречка со свининой. В компании «Русхамон», поставившей продукцию, отметили: на Донбасс отправлено порядка 10 наименований полуфабрикатов — говяжья и свиная тушенка, каши «Фасоль с говядиной», «Перловка со свининой» и прочие.

Продукция особенно востребована в тех подразделениях армии, где нет полевых кухонь, и пищу нельзя полноценно приготовить. Разогреть готовую еду легче, и полуфабрикаты выручают. Их отправили в рамках поставки гуманитарного груза Челябинской области бойцам батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». На Донбасс ушло полторы тысячи порций по 330 граммов каждая.

Как URA.RU рассказал директор «Русхамона», ассортимент отправляемых продуктов будет расширен. Бойцам отправятся супы, горошницы, каши с сосисками. В настоящее время инициаторы подготовки груза ищут поставщика портативных плит на газовых баллонах.

Спецоперацию на Украине Россия проводит с февраля 2022 года. Ее целями заявлены денацификация и демилитаризация Украины. Для полного достижения целей СВО 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация населения.