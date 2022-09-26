Отец четверых детей из Челябинска Тимур Джолдыбаев, добровольно ушедший на спецоперацию, принял решение принять участие в мобилизации, когда посоветовался с семьей. Как мужчина сообщил URA.RU, родные выбор поддержали, но были эмоции.
«Посидел, молча подумал и принял решение. Сутки на сборы, сутки на прощание. Адекватно семья восприняла. Не без слез, не без скандалов», — сообщил URA.RU Тимур Джолдыбаев.
Джолдыбаев отправился в войска 27 сентября. Вместе с ним на службу пошли мобилизованные Михаил Гордеев и Анатолий Косиков, они работают вместе. Мужчины рассказали, что отношения их связаны подчиненностью: Гордеев — мастер в подразделении Косикова. Еще один мобилизованный сообщил URA.RU, что имеет военно-учетную специальность переводчика, в армии служил в 2009 году. Повестку получил на заводе заблаговременно, успев перед отправкой решить необходимые дела и попрощаться с родными.
В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч человек. Минобороны разработало критерии для призыва: прохождение военной службы в армии, наличие боевого опыта и другие.
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