Многодетный челябинец добровольно отправился на спецоперацию. Видео

27 сентября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Тимур Джолдыбаев пришел в военкомат после совета с семьей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Отец четверых детей из Челябинска Тимур Джолдыбаев, добровольно ушедший на спецоперацию, принял решение принять участие в мобилизации, когда посоветовался с семьей. Как мужчина сообщил URA.RU, родные выбор поддержали, но были эмоции. «Посидел, молча подумал и принял решение. Сутки на сборы, сутки на прощание. Адекватно семья восприняла. Не без слез, не без скандалов», — сообщил URA.RU Тимур Джолдыбаев. Джолдыбаев отправился в войска 27 сентября. Вместе с ним на службу пошли мобилизованные Михаил Гордеев и Анатолий Косиков, они работают вместе. Мужчины рассказали, что отношения их связаны подчиненностью: Гордеев — мастер в подразделении Косикова. Еще один мобилизованный сообщил URA.RU, что имеет военно-учетную специальность переводчика, в армии служил в 2009 году. Повестку получил на заводе заблаговременно, успев перед отправкой решить необходимые дела и попрощаться с родными. В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч человек. Минобороны разработало критерии для призыва: прохождение военной службы в армии, наличие боевого опыта и другие.

Отец четверых детей из Челябинска Тимур Джолдыбаев, добровольно ушедший на спецоперацию, принял решение принять участие в мобилизации, когда посоветовался с семьей. Как мужчина сообщил URA.RU, родные выбор поддержали, но были эмоции. «Посидел, молча подумал и принял решение. Сутки на сборы, сутки на прощание. Адекватно семья восприняла. Не без слез, не без скандалов», — сообщил URA.RU Тимур Джолдыбаев. Джолдыбаев отправился в войска 27 сентября. Вместе с ним на службу пошли мобилизованные Михаил Гордеев и Анатолий Косиков, они работают вместе. Мужчины рассказали, что отношения их связаны подчиненностью: Гордеев — мастер в подразделении Косикова. Еще один мобилизованный сообщил URA.RU, что имеет военно-учетную специальность переводчика, в армии служил в 2009 году. Повестку получил на заводе заблаговременно, успев перед отправкой решить необходимые дела и попрощаться с родными. В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч человек. Минобороны разработало критерии для призыва: прохождение военной службы в армии, наличие боевого опыта и другие.