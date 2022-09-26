Врио военкома ХМАО сделал заявление о мобилизации

Врио военкома ХМАО Роман Вуколов: мобилизованные получат соцгарантии контрактников

27 сентября 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

При гибели военнослужащего из ХМАО выплатят 3 млн рублей, при тяжелом ранении — 1 млн рублей, при легком ранении — 500 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители ХМАО, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, получат такие же социальные гарантии, как и военнослужащие, проходящие службу по контракту. Об этом сообщил врио военного комиссара Югры Роман Вуколов. «Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставляются те же социальные гарантии. В приоритетном порядке будут приняты законодательные решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий. Гражданину, призванному в рамках частичной мобилизации, будет ежемесячно начисляться по окладам денежное довольствие, соответствующее воинскому званию и должности, надбавки, связанные с условиями прохождения военной службы, страховые выплаты», — приводят слова Вуколова на официальной странице Правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Деньги будут зачислять на счет военнослужащего. Вуколов рассказал и о предусмотренных в округе выплатах. «Предусмотрена единовременная денежная выплата 250 тысяч рублей при заключении гражданином контакта и 250 тысяч рублей при выполнении контракта и возвращении домой», — рассказал врио военкома Югры. При гибели военнослужащего выплатят 3 млн рублей, при тяжелом ранении — 1 млн рублей, при легком ранении — 500 тысяч рублей. В приоритетном порядке призывают людей с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. «Для выполнения задач в рамках частичной мобилизации потребуются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители и другие специалисты. Они будут привлекаться в количестве, определенном штатно-табельной потребностью на воинскую часть», — добавил Вуколов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. О спецоперации России на Украине объявили 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО, которые будут призваны в рамках частичной мобилизации, получат такие же социальные гарантии, как и военнослужащие, проходящие службу по контракту. Об этом сообщил врио военного комиссара Югры Роман Вуколов. «Гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, предоставляются те же социальные гарантии. В приоритетном порядке будут приняты законодательные решения о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий. Гражданину, призванному в рамках частичной мобилизации, будет ежемесячно начисляться по окладам денежное довольствие, соответствующее воинскому званию и должности, надбавки, связанные с условиями прохождения военной службы, страховые выплаты», — приводят слова Вуколова на официальной странице Правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Деньги будут зачислять на счет военнослужащего. Вуколов рассказал и о предусмотренных в округе выплатах. «Предусмотрена единовременная денежная выплата 250 тысяч рублей при заключении гражданином контакта и 250 тысяч рублей при выполнении контракта и возвращении домой», — рассказал врио военкома Югры. При гибели военнослужащего выплатят 3 млн рублей, при тяжелом ранении — 1 млн рублей, при легком ранении — 500 тысяч рублей. В приоритетном порядке призывают людей с востребованными военно-учетными специальностями и боевым опытом. «Для выполнения задач в рамках частичной мобилизации потребуются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители и другие специалисты. Они будут привлекаться в количестве, определенном штатно-табельной потребностью на воинскую часть», — добавил Вуколов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. О спецоперации России на Украине объявили 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей.