27 сентября 2022

Пермская беженка из ЛДНР надеется на мирную жизнь на родине после референдума

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет голосов в гимназии. Донецк, референдум, подсчет голосов
Жительница Мариуполя хочет вернуться домой и начать работать Фото:

Галина Сачко, бежавшая из Мариуполя в Пермь, считает, что благодаря референдуму на ее родину вернется мирная жизнь. Этим жительница ЛДНР поделилась с РИА Новости.

«Я ждала референдум и очень переживала, что он может не пройти в Перми. Мои родные в Мариуполе тоже ходили. Надеюсь, что после восьми лет страданий больше не будет страшно, прежний политический режим не вернется. Хочется хорошего, мы натерпелись очень много», — рассказала Сачко.

Жительница Мариуполя приехала в Пермь в начале августа. Она хочет вернуться домой и считает, что, благодаря референдуму, на ее родину вернется мирная жизнь.

Ранее URA.RU писало, что пришедшие на референдум в Перми жители ДНР не смогли сдержать слез. Татьяна из Докучаевска рассказала, как в 2014 году три дня сидела в подвале и с трудом смогла вырваться в Россию.

Референдумы о вхождении республик ЛДНР в состав России проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.

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Галина Сачко, бежавшая из Мариуполя в Пермь, считает, что благодаря референдуму на ее родину вернется мирная жизнь. Этим жительница ЛДНР поделилась с РИА Новости. «Я ждала референдум и очень переживала, что он может не пройти в Перми. Мои родные в Мариуполе тоже ходили. Надеюсь, что после восьми лет страданий больше не будет страшно, прежний политический режим не вернется. Хочется хорошего, мы натерпелись очень много», — рассказала Сачко. Жительница Мариуполя приехала в Пермь в начале августа. Она хочет вернуться домой и считает, что, благодаря референдуму, на ее родину вернется мирная жизнь. Ранее URA.RU писало, что пришедшие на референдум в Перми жители ДНР не смогли сдержать слез. Татьяна из Докучаевска рассказала, как в 2014 году три дня сидела в подвале и с трудом смогла вырваться в Россию. Референдумы о вхождении республик ЛДНР в состав России проходили с 23 по 27 сентября. В Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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