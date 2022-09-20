В Челябинске начали скупать военную экипировку

Спрос на обмундирование связали с частичной мобилизацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинске в ряде магазинов военной одежды возник повышенный спрос на обмундирование на фоне объявленной частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили несколько участников рынка.

«Сегодня дополнительно пришли несколько человек. Мужчина, отец детей, обратился за одеждой. По его словам, получил повестку. Мама курсанта-третьекурсника приобрела нашивки на зимнюю одежду. Сказала, что сын подписал контракт и в январе с другими однокурсниками отправится в сторону Украины. Приходили и другие покупатели», — сообщили URA.RU в Копейске.

В магазине «Армейская классика» URA.RU рассказали, что повышенный спрос наблюдается с февраля, после начала спецоперации на Украине. Челябинцы стали приобретать больше военной одежды, обуви и экипировки. Причем покупки совершают только мужчины.

В четырех торговых точках Челябинска заявили: ажиотажа не наблюдается. В магазине «Комбат-спец» это связали с тем, что фактически призыва пока не было — возможное увеличение спроса здесь прогнозируют с некоторым временным лагом.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в армию призовут 300 тысяч военнообязанных. Мобилизовать, по сведениям Минобороны РФ, будут лишь тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Необходимость в дополнительном призыве связана с проведением спецоперации на Украине.