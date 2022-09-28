Терапевт предупредил о вирусе, бессимптомно уничтожающем печень

Терапевт Арсеньев: гепатит С выявляют слишком поздно

29 сентября 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

В первую очередь врачи выявляют гепатит С у тех, кто ведет асоциальный образ жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые симптомы гепатита С часто выявляют, когда большая часть печени уже разрушена. Об этом заявил врач-терапевт, заместитель главного врача клиники «РЖД-Медицина» в Иваново Антон Арсеньев. «Гепатит С, или, как его называют, „ласковый убийца“, коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии», — отметил он в интервью радио Sputnik. Врач также пояснил, кто в первую очередь рискует заразиться гепатитом С. «Это люди, которые ведут асоциальный образ жизни: те, у кого беспорядочные незащищенные половые связи, и те, кто употребляет инъекционные наркотики», — сказал терапевт. Однако в группу риска входят и медицинские работники, и посетители некачественных тату-салонов или салонов маникюра и педикюра. В таких заведениях, как правило, не соблюдаются меры безопасности и используются многоразовые инструменты. Первым признаком наличия гепатита С может быть лимонно-желтый оттенок кожи. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Первые симптомы гепатита С часто выявляют, когда большая часть печени уже разрушена. Об этом заявил врач-терапевт, заместитель главного врача клиники «РЖД-Медицина» в Иваново Антон Арсеньев. «Гепатит С, или, как его называют, „ласковый убийца“, коварен тем, что проникает в клетки печени, обманывает иммунную систему и очень долго развивается, разрушая печень, без клинических проявлений. Организм просто на него не реагирует. Симптомы появляются уже на поздней стадии», — отметил он в интервью радио Sputnik. Врач также пояснил, кто в первую очередь рискует заразиться гепатитом С. «Это люди, которые ведут асоциальный образ жизни: те, у кого беспорядочные незащищенные половые связи, и те, кто употребляет инъекционные наркотики», — сказал терапевт. Однако в группу риска входят и медицинские работники, и посетители некачественных тату-салонов или салонов маникюра и педикюра. В таких заведениях, как правило, не соблюдаются меры безопасности и используются многоразовые инструменты. Первым признаком наличия гепатита С может быть лимонно-желтый оттенок кожи. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.