В Чебаркуле проводили более сотни мобилизованных граждан на фронт

Мобилизованных просят вернуться живыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Чебаркуля (Челябинская область) утром 29 сентября отправили мобилизованных и добровольцев на фронт. Как сообщает пресс-служба центра досуга имени Горького, более сотни военнообязанных мужчин отправились для прохождения боевого слаживания в военную часть.

«Утром на службу проводили более ста мобилизованных и добровольцев Чебаркуля, Чебаркульского и Уйского районов. Провожать своих мужчин пришли жены и дети, родители и родные, близкие и друзья», — сообщили URA.RU в пресс-службе центра.

Там отметили, что все напутственные слова провожающих звучали одинаково. Мужчин просили вернуться домой живыми.

С такими же словами провожают своих защитников жители всех городов и районов области. Женщины не могут сдержать слез от разлуки. Мобилизованные же успокаивают их, обещают скоро вернуться.

Правительство области в свою очередь утвердило единовременные выплаты семьям мобилизованных. На каждого ребенка из регионального бюджета выделят по 20 тысяч рублей. Самим мобилизованным обещают помочь с теплой одеждой.

Фото: группа «ЦД им Горького» в «ВКонтакте»