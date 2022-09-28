28 сентября 2022

Жители трех районов уехали из Чебаркуля на спецоперацию. Фото, видео

В Чебаркуле проводили более сотни мобилизованных граждан на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, мобилизация
Мобилизованных просят вернуться живыми Фото:
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Из Чебаркуля (Челябинская область) утром 29 сентября отправили мобилизованных и добровольцев на фронт. Как сообщает пресс-служба центра досуга имени Горького, более сотни военнообязанных мужчин отправились для прохождения боевого слаживания в военную часть.

«Утром на службу проводили более ста мобилизованных и добровольцев Чебаркуля, Чебаркульского и Уйского районов. Провожать своих мужчин пришли жены и дети, родители и родные, близкие и друзья», — сообщили URA.RU в пресс-службе центра.

Там отметили, что все напутственные слова провожающих звучали одинаково. Мужчин просили вернуться домой живыми.

С такими же словами провожают своих защитников жители всех городов и районов области. Женщины не могут сдержать слез от разлуки. Мобилизованные же успокаивают их, обещают скоро вернуться.

Правительство области в свою очередь утвердило единовременные выплаты семьям мобилизованных. На каждого ребенка из регионального бюджета выделят по 20 тысяч рублей. Самим мобилизованным обещают помочь с теплой одеждой.

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Из Чебаркуля (Челябинская область) утром 29 сентября отправили мобилизованных и добровольцев на фронт. Как сообщает пресс-служба центра досуга имени Горького, более сотни военнообязанных мужчин отправились для прохождения боевого слаживания в военную часть. «Утром на службу проводили более ста мобилизованных и добровольцев Чебаркуля, Чебаркульского и Уйского районов. Провожать своих мужчин пришли жены и дети, родители и родные, близкие и друзья», — сообщили URA.RU в пресс-службе центра. Там отметили, что все напутственные слова провожающих звучали одинаково. Мужчин просили вернуться домой живыми. С такими же словами провожают своих защитников жители всех городов и районов области. Женщины не могут сдержать слез от разлуки. Мобилизованные же успокаивают их, обещают скоро вернуться. Правительство области в свою очередь утвердило единовременные выплаты семьям мобилизованных. На каждого ребенка из регионального бюджета выделят по 20 тысяч рублей. Самим мобилизованным обещают помочь с теплой одеждой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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