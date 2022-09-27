Мобилизованные челябинцы передали из автобуса привет родным. Видео

Мобилизованные жители Аши в Челябинской области передали из автобуса привет родным

28 сентября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Мужчины записали видеообращение для своих родных и близких Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вторая группа мобилизованных мужчин из Аши (Челябинская область) передала видеопривет родным и близким прямиком из автобуса, в котором их везли в учебку. Каждый из них передал привет, и пообещал, что вернется «Мам, я вернусь. Отец вернулся, и я вернусь», — говорит один из мобилизованных на видео, опубликованном в официальной группе газеты «Стальная искра» в «ВКонтакте». Другой мужчина передал привет всем родственникам: родителям, жене, детям, теще и тестю. По словам мужчин, они едут с хорошим настроением, на позитиве. Во всех муниципалитетах региона прошли отправки военнообязанных. В некоторых из них озвучили цифры, сколько будет призвано. Так в Верхнеуфалейском городском округе в рамках частичной мобилизации призовут 120 человек. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, в настоящее время российским военным, находящимся в зоне СВО, противостоит весь коллективный Запад. Для защиты территориальной целостности власти используют все средства.

Вторая группа мобилизованных мужчин из Аши (Челябинская область) передала видеопривет родным и близким прямиком из автобуса, в котором их везли в учебку. Каждый из них передал привет, и пообещал, что вернется «Мам, я вернусь. Отец вернулся, и я вернусь», — говорит один из мобилизованных на видео, опубликованном в официальной группе газеты «Стальная искра» в «ВКонтакте». Другой мужчина передал привет всем родственникам: родителям, жене, детям, теще и тестю. По словам мужчин, они едут с хорошим настроением, на позитиве. Во всех муниципалитетах региона прошли отправки военнообязанных. В некоторых из них озвучили цифры, сколько будет призвано. Так в Верхнеуфалейском городском округе в рамках частичной мобилизации призовут 120 человек. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, в настоящее время российским военным, находящимся в зоне СВО, противостоит весь коллективный Запад. Для защиты территориальной целостности власти используют все средства.