27 сентября 2022

Мобилизованные челябинцы передали из автобуса привет родным. Видео

Мобилизованные жители Аши в Челябинской области передали из автобуса привет родным
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Магнитогорск, ладонь, автобус, окно, автобус 108
Мужчины записали видеообращение для своих родных и близких Фото:
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Мобилизация в России

Вторая группа мобилизованных мужчин из Аши (Челябинская область) передала видеопривет родным и близким прямиком из автобуса, в котором их везли в учебку. Каждый из них передал привет, и пообещал, что вернется

«Мам, я вернусь. Отец вернулся, и я вернусь», — говорит один из мобилизованных на видео, опубликованном в официальной группе газеты «Стальная искра» в «ВКонтакте».

Другой мужчина передал привет всем родственникам: родителям, жене, детям, теще и тестю. По словам мужчин, они едут с хорошим настроением, на позитиве.

Во всех муниципалитетах региона прошли отправки военнообязанных. В некоторых из них озвучили цифры, сколько будет призвано. Так в Верхнеуфалейском городском округе в рамках частичной мобилизации призовут 120 человек.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, в настоящее время российским военным, находящимся в зоне СВО, противостоит весь коллективный Запад. Для защиты территориальной целостности власти используют все средства.

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Вторая группа мобилизованных мужчин из Аши (Челябинская область) передала видеопривет родным и близким прямиком из автобуса, в котором их везли в учебку. Каждый из них передал привет, и пообещал, что вернется «Мам, я вернусь. Отец вернулся, и я вернусь», — говорит один из мобилизованных на видео, опубликованном в официальной группе газеты «Стальная искра» в «ВКонтакте». Другой мужчина передал привет всем родственникам: родителям, жене, детям, теще и тестю. По словам мужчин, они едут с хорошим настроением, на позитиве. Во всех муниципалитетах региона прошли отправки военнообязанных. В некоторых из них озвучили цифры, сколько будет призвано. Так в Верхнеуфалейском городском округе в рамках частичной мобилизации призовут 120 человек. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам главы государства, в настоящее время российским военным, находящимся в зоне СВО, противостоит весь коллективный Запад. Для защиты территориальной целостности власти используют все средства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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