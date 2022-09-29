Свердловчанин идет на фронт вместо брата, которого хотели мобилизовать

На фронте Толибджон хочет попасть в одно подразделение со своими друзьями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Верхней Пышмы Толибджон (25 лет) вызвался добровольцем вместо брата, который попал под частичную мобилизацию и которому пришла повестка в военкомат. Об этом парень рассказал корреспонденту URA.RU.

В 2015 году Толибджон служил в Волгоградской области, в спортроте. Его брат (27 лет) тоже имеет армейский опыт. «Я знал, что повестка придет мне и моему брату, смирился с этим. В итоге брату пришла. У него двое детей. Из семьи один [мужчина] должен идти. Кому-то же надо родину защищать. Хоть я и сам не русский, я здесь всю жизнь живу, здесь мой дом, я буду его защищать. <…> И я заменил его [брата] собой», — сказал Толибджон.

По его словам, военком пообещал, что брата в армию не призовут: он тянет на себе семейный бизнес, пока отец болеет. На поле боя Толибджон хочет воссоединиться со своими друзьями из 72-й бригады Западного военного округа. «Может, заключу контракт. Но я буду со своими пацанами. Хотя мне сказали, что решаться это будет уже там, куда нас отправят», — добавил Толибджон.

Сегодня его отправили в 32-й военный городок Екатеринбурга — в составе большой группы из 100 мобилизованных мужчин. Дома у Толибджона осталась жена Александра.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).