«Подмосковье сегодня» запретили на Украине из-за помощи участникам спецоперации

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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
Сайт «Подмосковье сегодня» оказался недоступен на Украине Фото:

Сайт издания «Подмосковье сегодня» попал под украинские санкции и перестал быть доступным для украинских посетителей. Об этом сообщил главный редактор издания Илья Попов.

«Мы давно испытываем определенные неудобства в работе. Где-то с весны этого года периодически нас атакуют со стороны Украины и Европы», — цитирует Попова «Подмосковье сегодня». Он заметил, что санкции Украины пошли в ответ на то, что ранее издание организовало сбор средств на спецтехнику для российской армии. Главред издания порекомендовал украинским читателям посещать сайт издания с помощью vpn-сервисов.

Ранее Украина ввела санкции против сотен политических деятелей России, сообщала «Национальная служба новостей». Помимо этого, украинские хакеры устроили массовую атаку на русскую платежную систему «Мир». Целью стала перегрузка серверов и сбой в работе банковской системы, передавал «Царьград». Санкции против России стали вводиться в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отменить» РФ.

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Сайт издания «Подмосковье сегодня» попал под украинские санкции и перестал быть доступным для украинских посетителей. Об этом сообщил главный редактор издания Илья Попов. «Мы давно испытываем определенные неудобства в работе. Где-то с весны этого года периодически нас атакуют со стороны Украины и Европы», — цитирует Попова «Подмосковье сегодня». Он заметил, что санкции Украины пошли в ответ на то, что ранее издание организовало сбор средств на спецтехнику для российской армии. Главред издания порекомендовал украинским читателям посещать сайт издания с помощью vpn-сервисов. Ранее Украина ввела санкции против сотен политических деятелей России, сообщала «Национальная служба новостей». Помимо этого, украинские хакеры устроили массовую атаку на русскую платежную систему «Мир». Целью стала перегрузка серверов и сбой в работе банковской системы, передавал «Царьград». Санкции против России стали вводиться в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих ограничений — «отменить» РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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