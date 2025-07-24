Удар ВСУ по Сочи, жертвы среди мирных жителей и жесткий ответ Кремля: карта СВО на 24 июля

После третьего раунда переговоров в Стамбуле ВСУ усилили атаки на территории России. Ночью, утром и днем 24 июля было сбито больше 40 беспилотников самолетного типа. В Сочи из-за ударов БПЛА погибли уже два человека, пострадали 11. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о дальнейшей необходимости создания буферных зон на границе с Украиной.
Вместе с тем стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Кроме того, сейчас идут интенсивные бои сразу на нескольких направлениях. В Сумской области в районе Кондратовки ведутся ожесточенные столкновения. Из-за этого на Сумское направление украинское командование даже перебросило 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВСУ усилили атаки дронами на РФ
ВС Украины активизировали использование дронов для атак на территорию России. Это произошло на фоне завершения третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, которые состоялись в Стамбуле. За ночь было, по сообщениям Минобороны, было сбито 39 украинских беспилотников. Утром было уничтожено три БПЛА. А днем военное ведомство отчиталось о ликвидации еще двух дронов ВСУ.
Наибольшим атакам подвергся Сочи. Беспилотник ударил по нефтебазе «Сириус». В результате атаки на курортный город пострадали 11 человек. Четверо из них были госпитализированы, в том числе сотрудник ДПС. Его планируют транспортировать в краевую больницу с помощью санитарной авиации. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Первоначально было известно об одной погибшей и еще одной женщине, получившей тяжелые ранения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории нефтебазы. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в telegram-канале, что обе женщины погибли.
Песков: создание буферных зон — необходимость
Российские военные делают все возможное, чтобы создать буферные зоны на границе с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что они (ВСУ — прим. URA.RU) пытаются переносить разные элементы войны на нашу территорию — это не новое. Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон [на границах с Украиной] и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры», — сказал Песков в общении с журналистами.
Армия РФ нанесла удар по ВПК Украины
ВС РФ этой ночью нанесли удар по украинскому ВПК и энергетическим объектам Украины. В Минобороны отметили, что для атаки использовались ракеты и БПЛА. Все объекты были успешно уничтожены.
Житель Горловки был ранен из-за дрона ВСУ
В результате атаки украинского беспилотника в Горловке, расположенной на территории ДНР, был ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу. Об этом рассказал глава городского округа Иван Приходько в своем telegram-канале.
Ситуация на других участках фронта
Сумское направление
В районе села Кондратовки продолжаются интенсивные боевые столкновения. При этом с российской стороны ведет активные действия авиация. На фоне больших потерь украинское командование перебросило на данное направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области.
Донецкое направление
В районе Зеленого Гая на Южно-Донецком направлении продолжаются интенсивные позиционные столкновения, пишет telegram-канал WarGonzo. На Покровском участке российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Зверево и Первое мая. На Константиновском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации укрепляют свои позиции в Яблоновке, осуществляют наступательные действия на Александро-Калиново с южного направления, а также продолжают вести бои в районе Дылеевки.
Часовоярское направление
Российские военные продолжают наращивать свое присутствие в районе Часового Яра. Согласно поступающим данным, микрорайон Южный оказался в условиях локального окружения.
Запорожское направление
Серьезных боевых столкновений не наблюдается. Поступает информация о продвижении ВС РФ в северном направлении от населенного пункта Каменское, в районе поселка Плавни.
Харьковское направление
На Волчанском и Великобурлукском направлениях сохраняется активная фаза боевых действий. Украинские подразделения возобновили контратакующие действия против позиций российских войск к югу от населенного пункта Меловое. В то же время российские силы осуществляют продвижение в районе между селами Меловое и Чугуновка.
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