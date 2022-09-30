Глава свердловских мусульман заявил о фейках Украины против мобилизации

30 сентября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Абдуль-Куддус Ашарин уверен, что мусульмане, которые молятся в мечети, не пойдут на митинги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Муфтий духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин провел беседу с мусульманами региона после распространения фейков о готовящихся митингах против мобилизации в РФ. К незаконным акциям были причастны провокаторы с Украины, сообщил муфтий в разговоре с журналистом URA.RU. «Я вышел [к собравшимся в мечети], провел беседу с братьями, объяснил, что это такое (призыв выходить на якобы готовящиеся митинги — прим. URA.RU), что это провокация наших врагов, чтобы не клевали на такие провокации, чтобы ни на какие митинги не ходили», — рассказал муфтий. Он подчеркнул, что в другие регионы, где пытались проводить провокации и организовывать митинги, приезжали провокаторы с Украины. Однако там спецслужбы пресекли попытки привлечь верующих к массовым беспорядкам. «Те, кто ходит в мечети, молится, кто боится Аллаха, те на митинги не пойдут», — резюмировал муфтий. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который уточнил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Для участия в спецоперации требуется 300 тысяч человек. Об ее начале Путин объявил после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

Муфтий духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин провел беседу с мусульманами региона после распространения фейков о готовящихся митингах против мобилизации в РФ. К незаконным акциям были причастны провокаторы с Украины, сообщил муфтий в разговоре с журналистом URA.RU. «Я вышел [к собравшимся в мечети], провел беседу с братьями, объяснил, что это такое (призыв выходить на якобы готовящиеся митинги — прим. URA.RU), что это провокация наших врагов, чтобы не клевали на такие провокации, чтобы ни на какие митинги не ходили», — рассказал муфтий. Он подчеркнул, что в другие регионы, где пытались проводить провокации и организовывать митинги, приезжали провокаторы с Украины. Однако там спецслужбы пресекли попытки привлечь верующих к массовым беспорядкам. «Те, кто ходит в мечети, молится, кто боится Аллаха, те на митинги не пойдут», — резюмировал муфтий. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который уточнил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Для участия в спецоперации требуется 300 тысяч человек. Об ее начале Путин объявил после восьмилетних обстрелов территорий ДНР и ЛНР, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.