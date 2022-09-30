На ЕКАД в районе Серовского тракта водитель легкового автомобиля врезался в фуру. В результате столкновения он погиб на месте, а фура перекрыла проезд, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате ДТП 37-летний водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте», — рассказали инспекторы.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, участок ЕКАД временно перекрыли из-за фуры, которая встала поперек дороги. Они напоминают водителям, что нужно быть внимательными на дороге и убеждаться в безопасности при совершении маневров.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии скопилась шестикилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
Пробка на участке Екад в районе Шувакиша растянулась на шесть километров
Скрин: «Яндекс.Карты»
Из-за аварии автомобилисты не могут проехать по участку ЕКАД
На ЕКАД в районе Серовского тракта водитель легкового автомобиля врезался в фуру. В результате столкновения он погиб на месте, а фура перекрыла проезд, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате ДТП 37-летний водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте», — рассказали инспекторы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, участок ЕКАД временно перекрыли из-за фуры, которая встала поперек дороги. Они напоминают водителям, что нужно быть внимательными на дороге и убеждаться в безопасности при совершении маневров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии скопилась шестикилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.