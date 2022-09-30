30 сентября 2022

Под Екатеринбургом из-за смертельной аварии с фурой перекрыли дорогу. Фото

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Авария произошла на ЕКАД в районе Серовского тракта (фото из архива) Фото:

На ЕКАД в районе Серовского тракта водитель легкового автомобиля врезался в фуру. В результате столкновения он погиб на месте, а фура перекрыла проезд, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате ДТП 37-летний водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте», — рассказали инспекторы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, участок ЕКАД временно перекрыли из-за фуры, которая встала поперек дороги. Они напоминают водителям, что нужно быть внимательными на дороге и убеждаться в безопасности при совершении маневров.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии скопилась шестикилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

Пробка на участке Екад в районе Шувакиша растянулась на шесть километров
Из-за аварии автомобилисты не могут проехать по участку ЕКАД
Фото:

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На ЕКАД в районе Серовского тракта водитель легкового автомобиля врезался в фуру. В результате столкновения он погиб на месте, а фура перекрыла проезд, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Man. В результате ДТП 37-летний водитель Lada Vesta от полученных травм скончался на месте», — рассказали инспекторы. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, участок ЕКАД временно перекрыли из-за фуры, которая встала поперек дороги. Они напоминают водителям, что нужно быть внимательными на дороге и убеждаться в безопасности при совершении маневров. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии скопилась шестикилометровая пробка. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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