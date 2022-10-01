Глава ХМАО Наталья Комарова встретилась в Сургуте с семьями мобилизованных

02 октября 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Глава ХМАО Наталья Комарова встретилась в Сургуте с семьями мобилизованных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с родственниками мобилизованных и представителями общественных организаций. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Комаровой в Сургут, сообщает пресс-служба губернатора. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с родственниками мобилизованных сургутян, представителями ветеранских общественных организаций. Во встрече принимали участие глава Сургута Андрей Филатов, военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин», — сообщает пресс-служба Комаровой на сайте правительства. На встрече губернатор ХМАО рассказала, что по ее поручению при окружной призывной комиссии создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдениями всех условий частичной мобилизации. Она также отметила, что приветствует участие общественных организаций в этой работе. Ранее URA.RU рассказало, что призванные по частичной мобилизации резервисты получат от окружного правительства 250 тыс. рублей при заключении контракта и столько же по возвращении. Семьям мобилизованных полагаются и другие меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с родственниками мобилизованных и представителями общественных организаций. Встреча прошла в рамках рабочей поездки Комаровой в Сургут, сообщает пресс-служба губернатора. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с родственниками мобилизованных сургутян, представителями ветеранских общественных организаций. Во встрече принимали участие глава Сургута Андрей Филатов, военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин», — сообщает пресс-служба Комаровой на сайте правительства. На встрече губернатор ХМАО рассказала, что по ее поручению при окружной призывной комиссии создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдениями всех условий частичной мобилизации. Она также отметила, что приветствует участие общественных организаций в этой работе. Ранее URA.RU рассказало, что призванные по частичной мобилизации резервисты получат от окружного правительства 250 тыс. рублей при заключении контракта и столько же по возвращении. Семьям мобилизованных полагаются и другие меры поддержки. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.