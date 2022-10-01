Власти регионов РФ готовы платить мобилизованным до 500 тысяч рублей

01 октября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

В Югре и Ленинградской области готовы выплачивать 500 тысяч мобилизованным гражданам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские регионы готовы платить до 500 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Такое решение регионы приняли сами, чтобы дополнительно мотивировать граждан. «В Югре мобилизованным вручают 500 тысяч рублей, правда, двумя частями. <…> Также от 500 тысяч до миллиона рублей будут единоразово выплачены мобилизованным в Ленинградской области», — поясняет Ридус. Губернатор Югры Наталья Комарова уточнила, что первая половина в 250 тысяч рублей будет предоставлена при заключении контракта, а вторая — после его истечения. Кроме того, семьям таких граждан будут предоставлять дополнительные льготы, например — компенсацию родительской платы за детский сад. Что касается федеральных выплат, то в Госдуме рассматривают возможность единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей для всех мобилизованных граждан. В свою очередь, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин также готов выплатить 300 тысяч рублей. В Кемеровской области, в Якутии, в Крыму и Севастополе платят по 200 тысяч рублей. Ранее депутаты Госдумы предложили узаконить понятие «частичная мобилизация». Соответствующим законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В рамках нее, планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Это 1% от всего мобилизационного резерва страны. Такое решение было принято в связи с тем, что Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида в их сторону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские регионы готовы платить до 500 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Такое решение регионы приняли сами, чтобы дополнительно мотивировать граждан. «В Югре мобилизованным вручают 500 тысяч рублей, правда, двумя частями. <…> Также от 500 тысяч до миллиона рублей будут единоразово выплачены мобилизованным в Ленинградской области», — поясняет Ридус. Губернатор Югры Наталья Комарова уточнила, что первая половина в 250 тысяч рублей будет предоставлена при заключении контракта, а вторая — после его истечения. Кроме того, семьям таких граждан будут предоставлять дополнительные льготы, например — компенсацию родительской платы за детский сад. Что касается федеральных выплат, то в Госдуме рассматривают возможность единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей для всех мобилизованных граждан. В свою очередь, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин также готов выплатить 300 тысяч рублей. В Кемеровской области, в Якутии, в Крыму и Севастополе платят по 200 тысяч рублей. Ранее депутаты Госдумы предложили узаконить понятие «частичная мобилизация». Соответствующим законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. В рамках нее, планируется отправить на фронт около 300 тысяч граждан. Это 1% от всего мобилизационного резерва страны. Такое решение было принято в связи с тем, что Россия в настоящий момент проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида в их сторону.