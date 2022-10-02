Свердловские власти назвали сумму губернаторской стипендии и объяснили, кто ее получит

Стипендии губернатора в этом году получат более сотни лучших свердловских студентов и аспирантов

03 октября 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Студенты вузов получат единовременную выплату в размере 18 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стипендии губернатора Свердловской области в 2022 году получат 35 аспирантов, 120 студентов вузов и 68 студентов колледжей и техникумов. Как рассказали URA.RU в департаменте информационной политики по региону, аспирантам назначены единовременные выплаты в размере 24 тысяч рублей, а студентам вузов и ОСП — в размере 18 тысяч и 10 тысяч 800 рублей соответственно. «Поощрение студентов-отличников и аспирантов, активно занимающихся научной деятельностью, давняя традиция для Свердловской области. Важно, что стипендии назначаются как студентам колледжей и техникумов, так и обучающимся на базе высшей школы. Награда за труд, за стремление молодежи к достижениям в образовании — это обязательная часть в процессе формирования будущих специалистов, которые уже через пару лет встанут во главе экономики Свердловской области», — отметил и. о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Студентам, получающим губернаторские стипендии во второй раз, присваивают повышающий коэффициент 10%, в третий и более раз — 20%. Эти выплаты учреждены в 1995 году с целью поддержки лучших студентов и аспирантов. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал фонд «Кампус», который был основным пунктом его предвыборной программы. По его словам, в ближайшее время будет утвержден устав фонда и назначен руководитель. Как писало URA.RU, в «Кампус» будут вкладываться областные власти и бизнес, меценаты. Ожидается, что благодаря этому студенты смогут получать помощь сразу по нескольким направлениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стипендии губернатора Свердловской области в 2022 году получат 35 аспирантов, 120 студентов вузов и 68 студентов колледжей и техникумов. Как рассказали URA.RU в департаменте информационной политики по региону, аспирантам назначены единовременные выплаты в размере 24 тысяч рублей, а студентам вузов и ОСП — в размере 18 тысяч и 10 тысяч 800 рублей соответственно. «Поощрение студентов-отличников и аспирантов, активно занимающихся научной деятельностью, давняя традиция для Свердловской области. Важно, что стипендии назначаются как студентам колледжей и техникумов, так и обучающимся на базе высшей школы. Награда за труд, за стремление молодежи к достижениям в образовании — это обязательная часть в процессе формирования будущих специалистов, которые уже через пару лет встанут во главе экономики Свердловской области», — отметил и. о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Студентам, получающим губернаторские стипендии во второй раз, присваивают повышающий коэффициент 10%, в третий и более раз — 20%. Эти выплаты учреждены в 1995 году с целью поддержки лучших студентов и аспирантов. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал фонд «Кампус», который был основным пунктом его предвыборной программы. По его словам, в ближайшее время будет утвержден устав фонда и назначен руководитель. Как писало URA.RU, в «Кампус» будут вкладываться областные власти и бизнес, меценаты. Ожидается, что благодаря этому студенты смогут получать помощь сразу по нескольким направлениям.