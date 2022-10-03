Екатеринбуржец пришел в военкомат не дожидаясь повестки о мобилизации, чтобы попасть к друзьям. Видео

04 октября 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

35-летний екатеринбуржец удивлен, что ему не прислали повестку, несмотря на первую категорию годности (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга Илья пришел в военный комиссариат, не дождавшись повестки о мобилизации. 35-летний мужчина удивлен, что ему не прислали повестку, несмотря на первую категорию годности. Екатеринбуржец признался, что на фронте уже много его друзей. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Хочу отправиться добровольцем, мною двигает защита родины. Лучше раньше, чем позже. У меня стоит первая категория, но я не могу понять, почему повестка не пришла, может потеряли ее. Призвали много моих друзей. Кто-то уже там, говорят, что все нормально, кормят в принципе хорошо, на танки посадили, артиллерию таскают», — рассказал Илья. По словам мужчины, у него есть патриотический мотив, а семья спокойно отреагировала на его решение. «Увидишь, что на границе с Казахстаном творится: люди боятся, бегут. В любом случае, если серьезное что-то случится, пойдем все и выбора не будет никакого. Желания скрыться от мобилизации у меня нет. Семья нормально приняла решение, спокойно», — добавил екатеринбуржец. В обычной жизни Илья работает водителем. В 2000-х годах он проходил срочную службу водителем в ракетных войсках, был командиром отделения, младший сержант. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Екатеринбурга Илья пришел в военный комиссариат, не дождавшись повестки о мобилизации. 35-летний мужчина удивлен, что ему не прислали повестку, несмотря на первую категорию годности. Екатеринбуржец признался, что на фронте уже много его друзей. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Хочу отправиться добровольцем, мною двигает защита родины. Лучше раньше, чем позже. У меня стоит первая категория, но я не могу понять, почему повестка не пришла, может потеряли ее. Призвали много моих друзей. Кто-то уже там, говорят, что все нормально, кормят в принципе хорошо, на танки посадили, артиллерию таскают», — рассказал Илья. По словам мужчины, у него есть патриотический мотив, а семья спокойно отреагировала на его решение. «Увидишь, что на границе с Казахстаном творится: люди боятся, бегут. В любом случае, если серьезное что-то случится, пойдем все и выбора не будет никакого. Желания скрыться от мобилизации у меня нет. Семья нормально приняла решение, спокойно», — добавил екатеринбуржец. В обычной жизни Илья работает водителем. В 2000-х годах он проходил срочную службу водителем в ракетных войсках, был командиром отделения, младший сержант. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.