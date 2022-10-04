Свердловчанин на Kia Rio сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе. Фото

04 октября 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

18-летний мужчина на иномарке сбил шестилетнюю девочку (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Соболева 4 октября водитель Kia Rio, выехав на пешеходный переход, сбил шестилетнюю девочку. Ее госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Kia Rio, двигаясь по улице Светлореченской в сторону улицы Соболева, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. И сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет справа налево по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении. Девочку доставили в больницу с различными травмами. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что машиной управлял 18-летний мужчина. Он получил водительское удостоверение меньше месяца назад. Мама девочки рассказала, что они с дочкой дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу по пешеходному переходу. «Я везла детскую коляску, а моя дочь шла впереди. В этот момент неожиданно на пешеходный переход выехал автомобиль, который сбил моего ребенка», — рассказала женщина сотрудникам ГИБДД. Водитель пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора, думая, что успеет проехать пешеходный переход. Ранее URA.RU писало об аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, где произошло столкновение трех автомобилей. Один из участников ДТП сообщил, что в результате массовой аварии есть пострадавшие. Водитель Kia Rio сбил девочку на пешеходном переходе Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу Девочку госпитализировали с различными травмами Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Соболева 4 октября водитель Kia Rio, выехав на пешеходный переход, сбил шестилетнюю девочку. Ее госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель Kia Rio, двигаясь по улице Светлореченской в сторону улицы Соболева, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. И сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет справа налево по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении. Девочку доставили в больницу с различными травмами. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что машиной управлял 18-летний мужчина. Он получил водительское удостоверение меньше месяца назад. Мама девочки рассказала, что они с дочкой дождались зеленого сигнала светофора и стали переходить дорогу по пешеходному переходу. «Я везла детскую коляску, а моя дочь шла впереди. В этот момент неожиданно на пешеходный переход выехал автомобиль, который сбил моего ребенка», — рассказала женщина сотрудникам ГИБДД. Водитель пояснил, что проехал на желтый сигнал светофора, думая, что успеет проехать пешеходный переход. Ранее URA.RU писало об аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, где произошло столкновение трех автомобилей. Один из участников ДТП сообщил, что в результате массовой аварии есть пострадавшие.