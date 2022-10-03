Авария произошла на 129 километре трассы Екатеринбург-Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Екатеринбург-Тюмень «Газель» врезалась в LADA Vesta, которую от столкновения отбросило под фуру. В результате массовой аварии есть пострадавшие. Об этом рассказал участник ДТП.

«Газель загнала LADA Vesta под мою фуру, пока я стоял на светофоре. Есть пострадавшие», — рассказал участник ДТП в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 2 октября на 129 километре свердловской трассы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель грузовика сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом ребер.