04 октября 2022

Челябинский производитель прокладок потеснил импортных конкурентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены в Пятерочке. Челябинск, прокладки
Западные санкции предоставили производителям женской гигиены новые возможности Фото:

Продажи прокладок из недорогого сегмента бренда Bibi челябинского производителя и дистрибьютора «Альтера Дистрибьюшн» выросли за год более чем в шесть раз. Эксперты считают, что это связанно с перестройкой логистики международных брендов.

«На 1 сентября 2022 года продажи челябинской марки Bibi за год выросли почти на 639%. Менее масштабный, но заметный рост в 64,7% также показывают продажи уральской марки MiS (производитель „Технолайн -2007“)», — сообщает портал «РБК» со ссылкой на «Продажи.РФ».

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что рост продаж российских марок прокладок связан с перестройкой логистики международных брендов, а также снижением доходов покупателей. В этой ситуации для ретейлеров важно сохранить объем поставок, а покупатели готовы приобретать товар менее известных марок, но по более дешевой цене.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Продажи прокладок из недорогого сегмента бренда Bibi челябинского производителя и дистрибьютора «Альтера Дистрибьюшн» выросли за год более чем в шесть раз. Эксперты считают, что это связанно с перестройкой логистики международных брендов. «На 1 сентября 2022 года продажи челябинской марки Bibi за год выросли почти на 639%. Менее масштабный, но заметный рост в 64,7% также показывают продажи уральской марки MiS (производитель „Технолайн -2007“)», — сообщает портал «РБК» со ссылкой на «Продажи.РФ». Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что рост продаж российских марок прокладок связан с перестройкой логистики международных брендов, а также снижением доходов покупателей. В этой ситуации для ретейлеров важно сохранить объем поставок, а покупатели готовы приобретать товар менее известных марок, но по более дешевой цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...