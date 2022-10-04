Челябинский производитель прокладок потеснил импортных конкурентов

Западные санкции предоставили производителям женской гигиены новые возможности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажи прокладок из недорогого сегмента бренда Bibi челябинского производителя и дистрибьютора «Альтера Дистрибьюшн» выросли за год более чем в шесть раз. Эксперты считают, что это связанно с перестройкой логистики международных брендов.

«На 1 сентября 2022 года продажи челябинской марки Bibi за год выросли почти на 639%. Менее масштабный, но заметный рост в 64,7% также показывают продажи уральской марки MiS (производитель „Технолайн -2007“)», — сообщает портал «РБК» со ссылкой на «Продажи.РФ».

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что рост продаж российских марок прокладок связан с перестройкой логистики международных брендов, а также снижением доходов покупателей. В этой ситуации для ретейлеров важно сохранить объем поставок, а покупатели готовы приобретать товар менее известных марок, но по более дешевой цене.