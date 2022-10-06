Российских волонтеров обучат медпомощи для работы на фронте

Волонтеров научат помогать раненым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Партия «Единая Россия» и Российский национальный исследовательский институт имени Пирогова (РНИМУ) открыли курс сестринского дела для волонтеров, которые смогут помогать раненым в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте партии.

«„Единая Россия“ ежедневно получает обращения из разных регионов от людей, которые ищут возможности участвовать в волонтерской работе, помогать раненым в госпиталях или отправиться в зону СВО, работать волонтерами и в медицинских учреждениях в регионах России. Этот курс — ответ на запрос сотен женщин по всей стране», — отметила заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Дарья Лантратова. По ее словам, после курсов девушки смогут присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России».

После прохождения курсов у них будут сертификаты. Волонтеров научат пользоваться хирургическими инструментами и оказывать помощь при травмах, кровотечениях, переломах и ранениях, рассказал директор мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра РНИМУ Павел Лопанчук. «Чтобы быть полезными не только у постели больного в качестве младшего медперсонала, но и в операционных — как ассистенты операционной медсестры», — заявил он.

Первыми слушателями курсов сестринского дела стали московские волонтеры. Также записались депутаты Госдумы зампред комитета по экологии Жанна Рябцева, председатель комитета по просвещению Ольга Казакова.

Курс помогали разрабатывать глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов и его заместитель, депутат Бадма Башанкаев, которые добровольно захотели отправиться в зону спецоперации для помощи военным медикам. «Помощь и поддержка, которую оказывают волонтеры в госпиталях, в зоне СВО трудно переоценить. И когда наши девушки-добровольцы берут на себя эту работу, они экономят бесценные минуты и часы профессиональных врачей — это спасает жизни», — заявил Бадма Башанкаев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стала помощь жителям Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. На Чукотке мобилизованных будут учить оказанию первой медпомощи перед отправкой на фронт.