09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

В стратегическом районе ЯНАО назначили нового заместителя мэра

В администрации Надыма назначили нового заместителя главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Динара Османова назначена из кадрового резерва Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Надымского района ЯНАО назначили нового заместителя главы — Динара Османова будет курировать сферы закупок, бухгалтерии и правовое управление. Как сообщили URA.RU в администрации, Османову выбрали из резерва.

«Динара Османова заняла должность заместителя главы администрации Надымского района 05.10.2022. Она назначена из резерва управленческих кадров», — сообщили агентству в ведомстве.

Динара Османова будет курировать деятельность управляющего делами администрации, управления информационных технологий, бухгалтерского учета, муниципальной службы, сферу закупок и работу с гражданами. Также новый заместитель проконтролирует работу правового управления.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел заместитель Игорь Пучкунов. Он курировал сферу политики и молодежи. После отставки Пучкунова часть его полномочий перешла другому заместителю — выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину.

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В администрации Надымского района ЯНАО назначили нового заместителя главы — Динара Османова будет курировать сферы закупок, бухгалтерии и правовое управление. Как сообщили URA.RU в администрации, Османову выбрали из резерва. «Динара Османова заняла должность заместителя главы администрации Надымского района 05.10.2022. Она назначена из резерва управленческих кадров», — сообщили агентству в ведомстве. Динара Османова будет курировать деятельность управляющего делами администрации, управления информационных технологий, бухгалтерского учета, муниципальной службы, сферу закупок и работу с гражданами. Также новый заместитель проконтролирует работу правового управления. Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел заместитель Игорь Пучкунов. Он курировал сферу политики и молодежи. После отставки Пучкунова часть его полномочий перешла другому заместителю — выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину.
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