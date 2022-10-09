В стратегическом районе ЯНАО назначили нового заместителя мэра

В администрации Надыма назначили нового заместителя главы

Динара Османова назначена из кадрового резерва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Надымского района ЯНАО назначили нового заместителя главы — Динара Османова будет курировать сферы закупок, бухгалтерии и правовое управление. Как сообщили URA.RU в администрации, Османову выбрали из резерва.

«Динара Османова заняла должность заместителя главы администрации Надымского района 05.10.2022. Она назначена из резерва управленческих кадров», — сообщили агентству в ведомстве.

Динара Османова будет курировать деятельность управляющего делами администрации, управления информационных технологий, бухгалтерского учета, муниципальной службы, сферу закупок и работу с гражданами. Также новый заместитель проконтролирует работу правового управления.

Ранее URA.RU сообщало, что из администрации Надыма ушел заместитель Игорь Пучкунов. Он курировал сферу политики и молодежи. После отставки Пучкунова часть его полномочий перешла другому заместителю — выходцу из Тюмени Владиславу Черкашину.