В Полтавской области ВС РФ нанесен удар по энергетической инфраструктуре Врио председателя Полтавской администрации Лунин: в Полтавской области прогремели три взрыва 10 октября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 + По словам Лунина, удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин. «Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин. «Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям