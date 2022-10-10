В Полтавской области ВС РФ нанесен удар по энергетической инфраструктуре

В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин.
«Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция.
Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин. «Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.