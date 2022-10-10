В Полтавской области ВС РФ нанесен удар по энергетической инфраструктуре

Врио председателя Полтавской администрации Лунин: в Полтавской области прогремели три взрыва
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
По словам Лунина, удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин.

«Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция.

Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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В Полтавской области в Кременчугском районе прогремели три взрыва. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил глава областной государственной администрации региона Дмитрий Лунин. «Во время последней воздушной тревоги враг нанес три удара по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — написал Лунин в своем telegram-канале. Он добавил, что в данный момент все службы работают над восстановлением. На границе с Кременчугским районом в Кировоградской области находится Кременчугская гидроэлектростанция. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины. Согласно сообщению ведомства, массированный удар был нанесен по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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